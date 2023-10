Valójában mi az a háttérhatalom?

Rögtön le is kell szögeznem: helytelennek tartom a háttérhatalom kifejezést, és nem is szívesen használom. De valahogy ez ragadt meg és terjedt el a közbeszédben. És ha kimondjuk vagy leírjuk, egyből fel is kelti sokak figyelmét és érdeklődését. Úgyhogy csakúgy, mint a két héttel ezelőtti cikkben, Orbán Viktor építőkockáinál, úgy most is kicsit kattintásvadász voltam.

De mi is a baj a kifejezéssel? Leginkább az, hogy idejétmúlt és pontatlan. Valaha az volt az elképzelés, hogy a világpolitika csak egy színpad, ahol bábok játszanak különböző szerepeket. A bábokat pedig gazdag és befolyásos emberek mozgatják, akik az ismeretlenség homályába burkolózva, sötét szobákban, titkos társaságokba tömörülve döntenek a világ sorsáról. Azaz: titokban összeesküdtek. Ezáltal az ő ténykedésük kapcsán született meg az összeesküvés-elmélet kifejezés is, ami aztán kiterjedt minden olyan esetre, amikor úgy érezzük, hogy valami nem az, aminek látszik, valahol, valamit, valakik nem mondanak el nekünk vagy kifejezetten fals információkat, hamis valóságot terjesztenek el. Politikusok, nagyvállalatok, tudósok, a média stb.

Nem vitás, hogy régóta léteznek különböző zárt társaságok, elit klubok, amelyekbe nehéz bekerülni; örökletes előjogok, kiugró teljesítmények, nehezen megugorható belépési feltételek vagy ezek valamilyen kombiná­ciói szükségesek hozzá. És a tagok társadalmi súlya folytán valóban jelentős szerepük lehet a világban. De ezen társaságok nagy része sohasem volt titkos.

Az élet számos területén – a kultúrától a gazdaságig – , mindig is voltak a fontosabb vezetőknek, döntéshozóknak, véleményformálóknak olyan szervezetei, ahol közös érdekeket képviseltek, közös irányelveket fektettek le, vagy akár konkrét törvényjavaslatokat is készítettek a politikai döntéshozóknak. Vagy ha az utóbbit nem is, tehát nem volt közvetlen politikai súlyuk, ettől még nyílt és komoly befolyásuk volt a közéletre.