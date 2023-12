Tudománynak álcázott fenyegetés

És nem jött a fekete autó, nem zárták be az oroszlán bátorságát is meghazudtoló orgánumot. Ám figyelve azt a mocsokáradatot, amit csak 2010 óta öntött a balliberális média a nemzeti kormányra és támogatóira, elemezve azt a gyűlöletcunamit, amit személyesen Orbán Viktorra zúdítottak, és amihez most a történelem tudományát is segítségül hívták, szégyellnem kell magam, amiért nem Goebbels lejárató módszerei jutottak az eszembe. Nácizhatnám én is mindazokat, akik földönfutóvá akarnak tenni, lámpavasra húzni, börtönbe zárni, netán teherautó platójára vasvillával fölsegíteni, és akkor elkerülnénk a legrosszabbakat.