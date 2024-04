Szorul a hurok Ilaria Salis körül

A lap írása új megvilágításba helyezte Ilaria Salis ügyét. A lap német forrásra utalva olyan bizonyítékokról ír, amik ha nyilvánossá válnak, akár el is dönthetik a per végső kimenetelét. A vád szerint Ilaria Salis a Hammerbande nevű, Lipcsében, Berlinben és Jénában székelő szélsőbaloldali terrorszervezet tagja.

Évente több alkalommal, az erre alkalmas helyszíneken rajtaütésszerűen ártatlan embereket támadnak meg, hátulról, váratlanul csapnak le rájuk, maszkot viselnek, az áldozatot, miután a földre került, ott tovább rugdossák, ütlegelik, majd sietve elmenekülnek. Csapatban, összehangoltan támadnak.

Az egyik véres helyszín, a Gazdagréti téri, biztonsági kamerával készült felvétel nyilvánossá vált, ott fényes nappal támadtak, a bandában a videó alapján egyértelműen egy nő is volt. A másik támadás a Bank utcában, éjszaka történt. Ott Dudog László jobboldali énekest ütlegelték. A gazdagréti rajtaütés után az álarcokat levették, és ahol ez történt, ott is volt biztonsági kamera. Kiderült az is, hogy Ilaria Salis már azonosított társaival együtt vásárolt repülőjegyet Budapestre, és a telefonjában szerepel a Hammerbande ügyvédjének telefonszáma.

A biztonsági kamerák felvételeit antropometria-szakértő elemezte (a tudományág az emberi test leírható és mérhető jellegzetességeinek rendszerezésével és egybevetésével foglalkozik), az alkalmazott, fejlett digitális technika alapján 90 százalékban valószínűsíthető, hogy Ilaria Salis szerepel a brutális felvételeken. Már nem kell sokat várni, hogy meztelen legyen a király!

A közelgő EU-választásokra való lázas készülődés során több baloldali olasz pártban is felmerült a lehetőség, hogy Ilaria Salist is jelöljék nem minden hátsó szándék nélkül: sikeres szereplés után így ki lehetne őt szabadítani a magyar börtön középkori viszonyaiból. A legnagyobb olasz baloldali párt saját delegá­ciót is küldött volna a legutóbbi budapesti tárgyalásra, de végül a bizonytalan kimenetelű politikai siker miatt elvetette ezt a lehetőséget. Nem így döntött a legutóbbi olasz parlamenti választásokon 3,63 százalékos eredménnyel szereplő AVS (Al­leanza Verdi e Sinistra, Zöld Baloldali Szövetség) pár nappal ezelőtt bejelentette, hogy Roberto Salis, Ilaria apja támogatásával ők igenis jelölik a baloldal új angyalkáját. Így megteremthetik annak a lehetőségét hogy egy „európai állampolgár jogait és méltóságát megvédjék”.

Roberto Salis kitartóan kampányol lánya védelmében, egyetlen szóval sem utalva arra, hogy mivel is vádolják. Az objektív, korrekt tájékoztatást teljesen mellőző hozzáállás az olasz balliberális média teljes egészére jellemző.

Az Il Giornale az AVS döntésére vonatkozó tudósításához csatolt kommentben a lap főszerkesztője, Alessandro Sallusti megírta, hogy ha Ilaria Salis életrajza ideális az olasz baloldal számára, ezzel nem Európát, hanem saját választóikat hagyják cserben, azokat, akiknek a jogait egy a rendőrök ellen Molotov-koktélokat dobáló, az utcán álarccal hátulról támadó figurával szeretnék képviselni.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is állást foglalt: minden párt demokratikus joga, hogy kit jelöl képviselői sorába. Ilaria Salis ügyéből politikai tőkét kovácsolni azonban nem feltétlenül szerencsés döntés. A párt olasz honlapján egyelőre nem található a jelölésre vonatkozó naprakész információ. Arra vonatkozóan, hogy Ilaria Salist mivel is vádolják, természetesen semmiféle utalás nem található.