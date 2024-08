Wokebusters: globális akciócsoport az antiglobalizmusért

Az idei, áprilisi CPAC Hungaryn 59 vezető politikus, kutató, döntéshozó, influenszer látta el kézjegyével a kiáltványt, mely szerint: „Mi, a CPAC Hungary által életre hívott Wokebusters tagjai a szabadság, a rend és a biztonság nevében megfogadjuk, hogy lecsapoljuk a mocsarat és visszavesszük a Nyugatot.” Erre alapozva büszkén jelentem be, hogy

az Alapjogokért Központ útjára indítja a Wokebusters-t, a jobboldal gyorsreagálású hadtestét, amely nemzetközi kommuniká­ciós riadólánc, valamint óceánokon átívelő online és offline politikai akcióközösség.



Azért van erre szükség, mert a woke – amely valójában maga a kommunizmus, csak új, trendi kiadásban – globális és globalista jelenség: ugyanúgy támad Istent, hazát és családot Európában, Észak- vagy éppen Dél-Amerikában. Célja egy posztkeresztény, posztnemzeti és a biológiai törvényein is túllépő világfalu létrehozása: elég csak a Biblia tanításának gyűlöletbeszédként való minősítésére, az Európa-szerte államilag támogatott Izrael-ellenességre gondolni. Arra, hogy az EU – vagy éppen a Biden-adminisztráció – a gyermekvállalás helyett a migrációban látja a demográfiai probléma megoldásának kulcsát, Soros György nyílt társadalom hálózata pedig a bevándorlást nem megállítani, hanem „menedzselni” akarja. Vagy a biológia meghaladása kapcsán arra, hogy a párizsi olimpián a megnyitóünnepség helyén az Eurovíziós Dalfesztivál ült tort.

Az abszurd humor megszűnt létezni, és a nyugati politika lépett a helyére. Ezt mutatja, hogy ugyanazok, akik minden abszurditás kötelező elfogadásában látják a Nyugat jövőjét, egyben azon a marxista alapon állnak, amely szerint a békéhez csak és kizárólag a háborún keresztül vezet az út. Egy-két évtizeddel ezelőtt világbékéről hadováltak, ma jól láthatóan világháborút akarnak.

Pontosan ezen jelenségek miatt kell

globális dimenzióba emelni az antiglobalizmust. A connectivity, az összekapcsoltság nem csak a geopolitikában része a magyar nagystratégiá­nak – a világ jobboldali erőit is stratégiai célok mentén kell összeszervezni, és ebben a magyar jobboldal kulcsszerepet játszik:

elég csak a hazai konzervatív háttérintézmények nemzetközi hálózatépítésére, a CPAC Hungary-re, a Patriots for Europe-ra gondolni – vagy épp arra, hogy a magyar miniszterelnök nemrégi békemissziója kezdi megteremni gyümölcseit. (És erősen bízunk abban, hogy Donald Trump novemberi győzelme után ezeket le is lehet majd szedni.)

A Wokebusters ennek a jobboldali connectivitynek egy új eleme: célja, hogy a magyar jobboldal meglévő nemzetközi kapcsolatrendszerét használva és abba újabb csatlakozókat bevonzva egyfelől élő információs csomópont legyen. Proaktív kezdeményezője új akcióknak, hírvivője jó gyakorlatnak

– akár Magyarországról, akár máshonnan –, amelyek egyszerre szolgálják a zsidó–keresztény kultúra, a nemzeti identitás és állami szuverenitás védelmét vagy a családpolitika sikerét. Terítője lesz azoknak a híreknek, eseményeknek Brazíliától Izraelen át Ausztráliáig, melyeket a fősodratú liberális nyilvánosság elhallgat. Korai jelzőrendszerként fog működni azon veszélyes jelenségek kapcsán, melyek a progresszív erők ármánykodása miatt itt-ott már felütik a fejüket, és vélelmezhető, hogy azokat exportálni is akarják. Végül riadólánc lesz olyan beavatkozások kapcsán, amelyek nyilvánvaló és közvetlen veszéllyel fenyegetnek, legyen szó akár választási csalásról Dél-Amerikában, a jobboldali média ellehetetlenítéséről Spanyolországban vagy a legdurvább politikai-pénzügyi zsarolásról Magyarország ellen.

A gyorsreagálású hadtest kommunikációs tevékenységét természetesen fizikai, hús-vér akcióközösség egészíti ki: rendezvények, konferenciák, workshopok, ifjúsági ösztöndíjak – és az őszre tervezett, többállomásos világkörüli Wokebusters-turné – mind azt fogják szolgálni, hogy minél többen csatlakozzanak a közös erőfeszítéshez, és lecsapoljuk a háborúpárti, woke mocsarat!

És engedjék meg, hogy bemutassam Gavin Waxet, az USA legrégebbi republikánus szervezete, a New York Young Republican Club elnökét – akinek születendő kisbabájához Donald Trump maga is gratulált (és hasonlóképp teszek én is). Az NYYRC az Alapjogokért Központ stratégiai partnere, engem Gavin tavaly hívott meg a szervezet tanácsadó testületébe (ez csak egy példa a jobboldali összekapcsoltság jó gyakorlatai közül) – és most mi kértük fel őt, hogy legyen projektünk nagykövete, a Wokebusters nemzetközi szóvivője. Gavin, köszönjük, hogy elfogadtad a felkérést!

Az Alapjogokért Központ főigazgatója által a Wokebusters nyitóeseményén, július 30-án elmondott beszéd szerkesztett változata