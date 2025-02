Dávid jogos harca a globális Góliát ellen

Ez a globális hatalmi szerveződés az egyes államokon belül jórészt a támogató pártokat juttatta kormányhatalomra, és az ez ellen fellépő, 2010 utáni magyar kormányzat sokszor egyedül vagy csak egy-két szomszédos állam kormányának támogatásával lépett fel – olyan ez, mint Dávid harca Gó­liát ellen.

Ez a magára hagyott ellenállás egy kis állam részéről eleve csak úgy volt lehetséges, hogy a kormányzat mögött a sok év alatt centralizált hatalmi tömbként kiépített Fidesz pártgépezete állt. Eközben ráadásként tovább kellett építeni a korábbi nulla gazdasági, kulturális és médiahátterének magyar bázisú tartóoszlopait, a globalista Soros-gépezet helyi rezidenseinek maffiaállamozása, haveri kapitalizmus szidalmainak közepette.

Szembeszállni 2015-ben a Nyugat kormányzatainak szinte egészével a balliberális elit önfeladásával milliószámra beengedett iszlamista tömegek megítélésében, és kerítést építeni állandó fasisztázó vádjaik mellett; ugyanígy a genderpropaganda férfiakra és nőkre osztódó emberiségtagadásával szemben megmaradni a család apára és anyára építésénél a 129 országra kiterjedő Soros NGO-hálózatok nyomása mellett. Továbbá

a beinduló uniós gazdasági szankcionálást elviselni majdnem százmilliárdos büntetést is vállalva csak az egyszemélyi centralizálásig véghezvitt hatalmi koncentrálással és mögé a gazdasági háttér építése bázisán volt lehetséges.

Amikor a „bili kiborítására” vállalkoznak a napi politikai küzdelmekben megsértődő, belső kormányzatból kiszállók, akkor mindig ezeket az átfogó politikai kényszereket is a szemük elé kellene emelni. Mert ezek ott vannak akkor is, amikor nem beszélünk róla mindennap, és az egyes eseményeket is ennek fényében kell értékelni.

A szerző professor emeritus