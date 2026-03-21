„Cséndzselik a gémet” egy önmerénylet-teóriával — de kicsodák is?

Sebeinek érthető nyalogatása mellett — most rúgták ki a szerkesztőség csaknem felét, több száz embert — a The Washington Post időt szakít a magyar választási kampányra. Ez idáig nagyon pozitív: lám, a liberális amerikai médiát is foglalkoztatja hazánk, amelyet — különösen Donald Trump elnökkel ápolt mély politikai barátsága okán — Orbán Viktor tett fel a világsajtó térképére. (Úgy is lehet érteni: éber a mélyállam...)

Viszont az már kevésbé pozitív, hogy annak az amerikai fővárosnak a vezető lapja, ahol Trump 2024-ben hat (!) százalékot kapott az elnökválasztáson, Kamala Harris 90 százalékával szemben, tehát eleve „nagy rajongói” élnek ott a jobboldalnak, azt híreszteli Magyarországot valamiféle (majd mindjárt nézzük is, pontosan milyen) dezinformációs műveletbe keverve, hogy az orosz külföldi hírszerzés azt javasolta,

alapvetően változtassák meg a (magyar) választási kampány teljes paradigmáját — egy Orbán Viktor elleni merényletkísérlet megrendezésével

Az akciót állítólag Gamechangernek, azaz sorsfordítónak nevezik, ami megváltoztatja a „játék képét”.

Azt már megszokhattuk, hogy liberális sajtótermékek — pl. VSquare (magyar hangja: Panyi Szabolcs), The Financial Times (magyar hangja: Dunai Márton) — arról írtak nemrég, az oroszok már a spájzunkban vannak, aktívan be akarván avatkozni a kampányba Orbán Viktor hatalmon tartására.

De álmerényletről azért eddig legalább nem volt szó.

Mi folyik itt valójában?

Első lehetőség. Már az ilyesfajta alapinformációk hamisak vagy erősen felnagyítottak, eltorzítottak, mégpedig dezinformációs céllal, a magyar kormány, illetve a Fidesz-kampány lejáratására. Más kérdés, ez eredményes-e; 2022-ben, pár héttel az ukrajnai orosz invázió kezdete után nálunk annyira azért nem vált be a „Putyin pincsije”, amerikai mélyállami sugalmazású ellenzéki narratíva...

Efféle állításokat amúgy bárki könnyen tehet, mert úgysem fog találni semmilyen hivatalos forrást a megerősítésükre vagy a cáfolatukra: „Forrásaim szerint a Budapestre telepített csapat egyelőre három főből áll, és a GRU, az orosz katonai hírszerzés megbízásából dolgozik a nagykövetségen – bár egyelőre nem tisztázott, hogy már aktívak-e”. Szerintem aktívak! Tegnap láttam az Andrássy és a Bajza sarkán egy szláv fizimiskájú embert, lepedőnyi Pravdába temetkezve.