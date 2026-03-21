„Cséndzselik a gémet” egy önmerénylet-teóriával — de kicsodák is?

Valakik itt valóban nagyon kavarják, de nem biztos, hogy azok, akikről a The Washington Post ír...

Szőcs László
Választás 2026UkrajnaMagyarország 2026. 03. 21. 17:46
Sebeinek érthető nyalogatása mellett — most rúgták ki a szerkesztőség csaknem felét, több száz embert — a The Washington Post időt szakít a magyar választási kampányra. Ez idáig nagyon pozitív: lám, a liberális amerikai médiát is foglalkoztatja hazánk, amelyet — különösen Donald Trump elnökkel ápolt mély politikai barátsága okán — Orbán Viktor tett fel a világsajtó térképére. (Úgy is lehet érteni: éber a mélyállam...)  

Viszont az már kevésbé pozitív, hogy annak az amerikai fővárosnak a vezető lapja, ahol Trump 2024-ben hat (!) százalékot kapott az elnökválasztáson, Kamala Harris 90 százalékával szemben, tehát eleve „nagy rajongói” élnek ott a jobboldalnak, azt híreszteli Magyarországot valamiféle (majd mindjárt nézzük is, pontosan milyen) dezinformációs műveletbe keverve, hogy az orosz külföldi hírszerzés azt javasolta, 

alapvetően változtassák meg a (magyar) választási kampány teljes paradigmáját — egy Orbán Viktor elleni merényletkísérlet megrendezésével

Az akciót állítólag Gamechangernek, azaz sorsfordítónak nevezik, ami megváltoztatja a „játék képét”.  

Azt már megszokhattuk, hogy liberális sajtótermékek — pl. VSquare (magyar hangja: Panyi Szabolcs), The Financial Times (magyar hangja: Dunai Márton) — arról írtak nemrég, az oroszok már a spájzunkban vannak, aktívan be akarván avatkozni a kampányba Orbán Viktor hatalmon tartására. 

De álmerényletről azért eddig legalább nem volt szó. 

Mi folyik itt valójában? 

Első lehetőség. Már az ilyesfajta alapinformációk hamisak vagy erősen felnagyítottak, eltorzítottak, mégpedig dezinformációs céllal, a magyar kormány, illetve a Fidesz-kampány lejáratására. Más kérdés, ez eredményes-e; 2022-ben, pár héttel az ukrajnai orosz invázió kezdete után nálunk annyira azért nem vált be a „Putyin pincsije”, amerikai mélyállami sugalmazású ellenzéki narratíva...

Efféle állításokat amúgy bárki könnyen tehet, mert úgysem fog találni semmilyen hivatalos forrást a megerősítésükre vagy a cáfolatukra: „Forrásaim szerint a Budapestre telepített csapat egyelőre három főből áll, és a GRU, az orosz katonai hírszerzés megbízásából dolgozik a nagykövetségen – bár egyelőre nem tisztázott, hogy már aktívak-e”. Szerintem aktívak! Tegnap láttam az Andrássy és a Bajza sarkán egy szláv fizimiskájú embert, lepedőnyi Pravdába temetkezve. 

Például lehetne még írni ilyeneket is: „Az autóról leugráló katonák mindenkit beszorítanak a szálló halljába, még az ősz szakállas Krogen újságost is, akinek a nyakán egy drótkeretben illusztrált lapok függnek, és ő közben egy kis zenélődobozt nyekerget, abban a hitben, hogy ettől több lapot árusít”. 

Persze, ezt már Rejtő Jenő megírta — kár, hogy neki kisebb volt a Facebook-elérése. 

Második lehetőség. Kölcsönvéve Bárányos elvtárs (Eperjes Károly) szavajárását a Mansfeld című filmből: „feltéve, de meg nem engedve”, hogy az alapinformáció legalább lényegében igaz, és maradva ennél a hajmeresztő önmerénylet-teóriánál, mi közünk nekünk ehhez?

A The Washington Post is azt írja, az oroszok ezt lényegében saját főnökeiknek javasolták! Miközben szó nincs arról, hogy Magyarországon — ha ez a terv felmerült egyáltalán — bárkinek lett volna rá fogadókészsége. 

Persze, emlékszünk Horn Gyula, az MSZP listavezetőjének már akkor is találgatásokra okot adó balesetére két nappal az 1994-es országgyűlési választások előtt. Na, de önmerénylet? Amikor az egész Fidesz-kampány a biztonságunkat helyezi a középpontba? 

Akárhogy is, olyan „orosz belső iratra” épülő spekulációról van szó, amelyekbe olyan emberek nyertek állítólagos betekintést, akiknek régóta nem hiszünk el semmit. „Európai biztonsági illetékesek szerint...” Aha. Mennyire európai? Ukrán? Apropó, fotó van az iratról? Képszerkesztő illessze már be!   

Ezzel szemben, mint cikkünkben is szerepel, felvételekről, illetve a fősodorbeli médiából visszakereshető TÉNY, hogy: 

* Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen és durván fenyegette meg Orbán Viktort

* Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő és titkosszolgálati tábornok is megfenyegette a magyar miniszterelnök családját, a kormányfőt pedig „öt golyóval”  

* Alekszej Zsulavszkij ukrán elemző agresszívan arról beszélt: Ukrajna egy pillanat alatt meg tudná szállni Magyarországot.

Nagyon úgy tűnik, valakik itt valóban „cséndzselnék a gémet”, de nem biztos, hogy azok, akikre a Post gondol.  

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
