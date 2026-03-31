A török szultántól az ukrán elnökig

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Hallom is Petőfi veretes szavait: Ez a kérdés, válasszatok! Dobrev Klára és Toroczkai László most mellékszereplő. A Mi Hazánktól elvárható, hogy megugorja a lécet, a DK viszont méltatlan bármifajta közképviseletre. Persze a demokráciát gazdagítja a sokszínű paletta. Most viszont a sorsszerűség közbelépett, és lesöpörte az asztalt. Mint már annyiszor a történelem során.

Izzó vassal az emlékezetünkbe égették: bajban soha senkire nem számíthatunk. A keresztény Nyugattól a pápai imákon túl nem várhat többet a Magyar Királyság, a mindenkori ellenség mindig elég messze van, a magyar életekért pedig nem kár.

Mátyás király jól boldogult és érvényesült mostoha körülmények között is. Megnyerte a magyar–cseh háborút. Végigpusztította Sziléziát. Megverte az al-dunai szerb területekről felmerészkedő törököt, Bécs elfoglalásával pedig móresre tanította a németeket, személy szerint III. Frigyes német-római császárt. Sikeres harcokat vívott Moldvában és az ingatag Havasalföldön is. Mindenesetre a német birodalmi politika idejekorán kimutatta a foga fehérjét.

Az osztrák uralkodó már a mongol invázió idején hátba döfte a Magyar Királyságot. A muhi csata után IV. Béla eredetileg magyar földön próbált Szlavónia és Dalmácia felé menekülni, de II. Frigyes herceg osztrák területre csalta és elfogatta. Katonai segítségnyújtás helyett kirabolta, hűbéri esküt csikart ki belőle, nagy értékű arany- és ezüstedényeit elkobozta, visszaélve a magyar király kétségbeesett helyzetével elfoglalt három nyugati vármegyét is (Sopront, Mosont és Pozsonyt). Ezután hadseregét Győr vára ellen küldte, melyet nagy pusztítás árán bevett.

Jegyezzük fel: az 1241-es esztendőről beszélünk. Ekkor az Oszmán Birodalom balkáni, európai terjeszkedésének még híre-hamva sem volt. És amikor Szulejmán szultán hadserege 1526 augusztusában felsorakozott a mohácsi síkon, nem turisztikai célok motiválták, hanem a középkori Magyar Királyság elpusztítása. A királyi udvar már az év elején értesült arról, hogy a szultán ismét Magyarország ellen készül, ám segélykéréseit senki, sehol nem kezelte súlyához mérten. Az európai uralkodók a fülük botját sem mozdították. Ami a csatavesztés után történt, az évszázadokra kényszerpályára terelte hazánkat.

Ma nem a török szultán fenyeget délről, hanem az ukrán maffiaállam keletről. Hogy a Nyugat a magából kivetkőzött ukrán elnököt és bandáját támogatja? Meg se lepődünk.

A félázsiai szinten megrekedt, minden ízé­ben korrupt kijevi rezsim a szüntelen követelőzéseivel aláásta az Európai Unió egységét, olajblokádjával két tagállamot elbizonytalanított, egy harmadikat most terel erre az útra. Az Európai Unió csak késve és enerváltan reagált Szlovákia és Magyarország elszenvedett sérelmeire, végül pedig hozta a szégyenteljes papírformát: semmibe vette, diszkriminálta a saját tagállamait, és a zsaroló Ukrajna oldalára állt. Azóta sem jön olaj a Barátság csővezetékből.