Tömegpszichózis náci és kommunista módszerek alapján

A fiatalabb generációk nem emlékezhetnek rá, de már a 2002-es választási kampány meglehetősen aljasra sikeredett. MSZP–SZDSZ-es laborokban kitenyésztett rágalmakkal és vádakkal támadták a kormány tagjait. A fideszes politikusok emberi méltósága ugyanúgy nem számított, mint most. Az SZDSZ nevű globalista szélsőség Orbán Viktor-hasonmásokat keresett filmforgatáshoz.

Karaktergyilkos kampányanyag leforgatása volt a cél.

Az RTL Klubon az agyonsztárolt Frei Tamás Moszkvában rákérdezett az orosz maffia állítólagos végrehajtójánál, hogy vállalná-e a magyar miniszterelnök likvidálását és mennyiért. A válasz igen és egymillió dollár volt. Remek időzítéssel Kende Péter A Viktor címmel könyvet írt és adott ki. A könyvbemutató díszvendége az MSZP-s politikus Kovács László volt. Áruházak pénztárai előtt bekészítve, raklapokban állt a lejárató szennyirodalom. Bedobták, hogy Orbán Viktort titokban egy grazi klinikán gyógykezelik, ráadásul bántalmazza a feleségét. Megjelent, hogy Orbán Viktor egy karambol után a hidegben felejtette a gyermekét. Kinyomtatták, hogy Kósa Lajos, Debrecen fideszes polgármestere városa pályudvarán egy prostituált szolgáltatásait vette igénybe. Deutsch Tamásra egy körözött pedofil bűnöző tett „terhelő vallomást”, amiért egymillió forintot fizettek neki.

Az összes rágalom hazugság volt. Számított? Pont annyira, mint ma.

Ám 2002 tavaszán a nyílt lázadás szorgalmazásáig, a parlamentarizmus felrúgásáig egyetlen író, politikus és újságíró sem merészkedett. Most Hadházy Ákos parlamenti képviselő átlépte ezt a határt.

Választott parlamenti képviselő hirdeti meg a parlamenti választási eredmények lábbal tiprását. Amikor ő nyert egyéni képviselői mandátumot, még minden rendben volt a választási procedúrával. Facebook-posztjában utcai felkelést vizio­nál, és azt, hogy „ehhez kellően sokan legyünk”, mert ha a Fidesz győz, „azt egyszerűen nem lehet elfogadni”. Meg sem nyíltak a szavazóhelyiségek, de már „megismételt választást” követel, és csalást ültet a fülekbe.

Hadházy eleddig remekül megélt abból, hogy Hadházy.

Cirkuszt csinált az eskütételből, kis híján nem vette át a mandátumát, nem járt be a munkahelyére, amikor mégis, akkor ocsmány módon viselkedve, útszéli stílust képviselve járatta le önmagát és hozott szégyent képviselői mandátumára. A Covid-járvány idején a szentendrei hullaházban kereste a miniszterelnök elleni bizonyítékokat. Követőit fanatizálva, az ötvenes évek egyházgyűlölő színvonalán ferences atyát inzultált a Feren­ciek terén. Most eljutott a budapesti Majdan nyílt szorgalmazá­sáig. Egyúttal a Btk. 256. paragrafusában leírt lázadás elnevezésű bűncselekmény törvényi tényállásáig.

Hadházy egy tudatosan felépített ellenzéki narratívát terjeszt, ami toxikus. Eszerint Fidesz-győzelem esetén forradalom jön. És kinek a forradalma? A kormánypárti többségé, amely hamarosan újabb négy évre hatalmazza fel Orbán Viktort? Ne vicceljünk már.

Arról van szó, hogy ordít Hadházyból a kommunista, és ez a szerencsétlen még büszke is rá. Egy méregdrága ismétlés ugyanazt az eredményt hozná, ráadásul a választás nem egy sanzon vagy magyar nóta, amit szórakozhatnékunkban tetszés szerint rendelhetünk. Nem lesznek kék cédulák sem.