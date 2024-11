A Hegyvidéken bevezetik a kommunizmust

A kerület, ahol élek, kutyapárti-ellenzéki polgármestert választott. A többség dönt – döntés tudomásul véve. Nem dobáltam égő petárdát, nem provokáltam a rendőröket, nem hajigáltam utcaköveket és nem üvöltöttem a kamerákba, hogy: „diktatúra”! Viszont a XII. kerületi problémahalmazból kiemelnék most egyet, talán a legégetőbbet: a parkolás ügyét.

A parkolás ügye közügy, egész Budapest nyögi a terhét, pontosabban azt, hogy az halasztást nem tűrő módon megoldatlan. Közügy az is, hogy egyes kerületi vezetők megoldásnak neveznek és vezetnek be olyan elmeszüleményeket, amelyek szimpla merényletek a lakosság, a fővárosban élő vagy az azon túlról naponta ingázó autósok ellen. Akiknek az az egyetlen bűnük, hogy van autójuk, ráadásul használni is merészelik. Holott gyalogolhatnának is, miként azt Karácsony Gergely olyan okosan tanácsolta.

Nálunk végső megoldásként az a koncepció született (a Hegyvidék november 12-i számában olvasható), hogy „érkezési sorrendet” állítanának fel, azaz maximalizálni kívánják az első autóra kiadott várakozási engedélyek számát. Ennek értelmében a visszaadott (visszaadatott) engedélyek arányában adnának ki csak újakat. A kedves olvasó jól értette:

lesznek kerületi lakosok, akik kaphatnak várakozási engedélyt ott, ahol élnek, és lesznek olyanok is szép számmal, akik nem kaphatnak, annak dacára, hogy ők ugyanolyan jogon kerületi lakosok, mint majd a szerencsésebb első körbe került polgártársaik. Aki tehát kiszorul és lemarad az engedélyről, majd szépen fizetheti az éppen érvényes napi tarifát abban az utcában, ahol lakik.

Pedig akár a Holdon is élhetne. Nem kívánok senkinek ötletet adni, de az ombudsman asztalára kívánkozik ez a jogegyenlőségen önfeledten hahotázó kerületi koncepció.

Ráadásként

az új kerületvezetés a parkolási engedély díját tizenötszörös emeléssel évi harmincezer forintra viszi fel. Csakhogy ettől nem lesz kevesebb autó és több parkolóhely. Tragikomikus azt vélelmezni, hogy az eluralkodott káoszért az itt lakó autósok lennének a felelősek, és hogy egy drasztikus díjemelés majd eltünteti a problémát.

A felelősök munkahelyi címe: 1052 Budapest, Városház utca 9–11.

A XII. kerületben igazi kutyapárti farokcsóválás és kivitelezés várható. Persze szigorúan az ügyfélbarát közönségszolgálat érdekében.

Hajnali 4-kor már sorba kell állni, és fagyoskodni nyitásig vagy már egy nappal korábban? Két nappal korábban? Még előbb? Hány napi hideg elemózsiát csomagolhatunk?

Mi haszna van annak, hogy az igen tisztelt polgármester úr bevezeti a kommunizmust? Hosszú sorokban állnak majd az újra engedelmességre nevelt emberek, mint régen, amikor banán- vagy narancsszállítmány érkezett. Az ügyfélszolgálaton pedig a szó szoros értelmében taposni fogják egymást az emberek, már akik oda egyáltalán bejutottak, azért, hogy kaphassanak engedélyt.

Lesz megint (az engedélyről lecsúszott) B listás állampolgár. A Hegyvidék azt is írja, hogy megszűnhet a második autóra kiadott engedély, amely ezek szerint burzsoá csökevény, az osztályellenség szimbóluma. (Minek kettő, amikor egy is sok.) Polgármester úr, ­miért bünteti ilyen kíméletlenül az autósokat? Ön talán ökrös szekéren érkezve teszi tiszteletét a munkahelyén? Ilyen módszerekkel nem fog csökkenni sem az autóállomány, sem pedig a benyújtott engedélyek száma.

Végül beszéljenek az adatok! A fővárosban jelenleg harmincegy P+R parkoló található. Van olyan, ahol nyolcvan autó fér el, van, ahol ezernél is több. De összesen nincs több hatezer parkolóhelynél, ebből pedig kétezer eleve fizetős.

Budapesten 2019 óta (!) nem épült nagyobb P+R parkoló, csak kisebb vállalkozások voltak. De azok kivitelezése is zömmel a Tarlós-korszakban indult, csak átnyúlt a Karácsony-érába. Ezzel szemben Bécsben a 128 parkolóház és garázs összesen 53 200 parkolóhelyet biztosít.

2022-ben Bécs teljes területén bevezették a parkolási díjat, ezzel rengeteg hely szabadult fel a köztereken, és csökkent az ingázók és a parkolóhelyre vadászók miatti autóforgalom is. Így is lehet(ne) csinálni.

Autógyártó nagyhatalom vagyunk. Az Audi, a Mercedes, a Suzuki, az Opel nálunk szereli össze legmodernebb ­autóit. Jön a BMW és a kínai BYD is. Ilyen kedvező adottság mellett miért ne járjon és parkoljon az ember Magyarországon gyártott autóval, ha egyszer példátlanul széles hazai kínálat áll rendelkezésére?

Karácsony Gergely főpolgármesternek az egész városra jellemző katasztrofális parkolási és közlekedési állapotok beálltában döntő felelőssége van. Hatodik éve főpolgármester. Csakis saját magára mutogathat. Hatodik éve immáron, hogy kizárólag elvakult ideológiai és pártpolitikai szempontok vezérlik.

Személyiségtorzító mániája továbbá, hogy bosszút álljon a miniszterelnökön, bármit is jelentsen ez. Nem csoda, hogy az intézményesített autósüldözésen kívül semmire egyébre nem volt képes. És lám, kerületi szellemi tejtestvérei követik a példáját.