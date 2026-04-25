A vezérelv a nemzet szolgálata

A korábbi kormány a munkaalapú gazdaságra törekedett, eredményesen, s a kedvezményeket is a munkaviszonyhoz kapcsolta. Nem szociális segélyből igyekezett felzárkóztatni a lemaradó rétegeket. De nem tudott mit kezdeni sokáig a sokgyerekesek alacsony jövedelmével és nyugdíjával, a demográfiai probléma kezelésével nem igazán lett eredményes.

Sok nagyszerű eredményt hozott a családtámogatásban, de a társadalom jelentős része még – vagy már – nem tekinti a családot olyan stabil alapformációnak, mint korábban. A fiatalok nem akarnak elköteleződni. Az erre nevelés, az erre való befolyásolás huszadrangú kérdés volt az oktatásban, a kultúrában, a társadalomban. S pénzzel, sajnos, nem lehet mindent pótolni. Nem vigasztaló, hogy persze ez Nyugaton is így van!

Tragikusan összetéveszti a társadalom – főként az ifjúság – a szabadságot a szabadossággal. S mivel modern, európai akar lenni, másolja az ottani igen negatív példákat. Betiltották 2025-ben a pride-ot, s ez kormányellenes tüntetéssé vált, a szabadosság jegyében! Ráadásul, nem tudott a kormány érvényt szerezni az akaratának. Félreértés ne essék, a pride-ot nem támogatom, s azt, hogy ezt az életmódot reklámozzák, rendkívül károsnak tartom. De az, hogy kiderült a kormány gyengesége, nem volt szerencsés fejlemény.

Mindenesetre, az Orbán-kormány jól láthatóan elvesztette a fiatalságot. Nehéz lesz, de nem lehetetlen visszaszerezni őket. Ehhez jobban kell érteni a modern kommunikáció eszközeihez.

A megközelítés egyik módja – s tán a legfontosabb – éppen ez, a tömegkommunikációs eszközök, a közösségi média profibb használata.