Vélemény

A vezérelv a nemzet szolgálata

A konzervatív értelmiségieknek most a tettek mezejére kell lépniük.

Botos Katalin avatarja
Botos Katalin
2026. 04. 25. 6:48
A korábbi kormány a munkaalapú gazdaságra törekedett, eredményesen, s a kedvezményeket is a munkaviszonyhoz kapcsolta. Nem szociális segélyből igyekezett felzárkóztatni a lemaradó rétegeket. De nem tudott mit kezdeni sokáig a sokgyerekesek alacsony jövedelmével és nyugdíjával, a demográfiai probléma kezelésével nem igazán lett eredményes. 

Sok nagyszerű eredményt hozott a családtámogatásban, de a társadalom jelentős része még – vagy már – nem tekinti a családot olyan stabil alapformációnak, mint korábban. A fiatalok nem akarnak elköteleződni. Az erre nevelés, az erre való befolyásolás huszadrangú kérdés volt az oktatásban, a kultúrában, a társadalomban. S pénzzel, sajnos, nem lehet mindent pótolni. Nem vigasztaló, hogy persze ez Nyugaton is így van!

Tragikusan összetéveszti a társadalom – főként az ifjúság – a szabadságot a szabadossággal. S mivel modern, európai akar lenni, másolja az ottani igen negatív példákat. Betiltották 2025-ben a pride-ot, s ez kormányellenes tüntetéssé vált, a szabadosság jegyében! Ráadásul, nem tudott a kormány érvényt szerezni az akaratának. Félreértés ne essék, a pride-ot nem támogatom, s azt, hogy ezt az életmódot reklámozzák, rendkívül károsnak tartom. De az, hogy kiderült a kormány gyengesége, nem volt szerencsés fejlemény.

Mindenesetre, az Orbán-kormány jól láthatóan elvesztette a fiatalságot. Nehéz lesz, de nem lehetetlen visszaszerezni őket. Ehhez jobban kell érteni a modern kommunikáció eszközeihez. 

A megközelítés egyik módja – s tán a legfontosabb – éppen ez, a tömegkommunikációs eszközök, a közösségi média profibb használata.

Az oktatásnál különlegesen oda kellett volna és kell is figyelni a felsőoktatás szerepére. Mert az, hogy milyen felfogású oktatók, nevelők kerülnek onnan ki, döntő hatással van a közoktatásban részt vevő tömegekre. 

Oktatás, egészségügy, kultúra: az eddig elhanyagolt területek most elsődleges tereppé kell hogy váljanak a konzervatív politikai erők számára.

Ha az új kormányzat helyes lépéseket tesz, azokat nem célszerű opponálni. Nem baj, ha hangsúlyozni tudjuk, hogy nekünk mindig a nemzet érdeke az első, bárki hoz is helyes döntéseket. Az, hogy külön minisztériumokat tervez az új kormány, kifejezetten üdvözlendő. És fontos például a helyes arányok megtalálása az egészségügy hagyományos állami finanszírozása és a terjedő magánfinanszírozás között. Figyelembe kell venni a népesség igen szórt jövedelmi helyzetét, és magasra kell venni a kötelezően biztosítandó ellátások arányát, mert sokan nem tudnák megfizetni, ha magánszférába kerülnek.

Mindez a konzervatív értékeket képviselő értelmiséggel való szoros együttműködést kíván meg a jelenleg ellenzékbe szorult politikai erők részéről. Kevés lesz, ha csak szűk szakértői stábjukra tudnak támaszkodni. 

Jó lenne ­mielőbb kidolgozni egy gazdaságpolitikai kiskátét is, amely mutatja, hogy a Fidesz és a KDNP mindenkor szilárd elvek és értékek szerint fog szavazni a törvényhozásban.

 Azt hiszem, sokan vagyunk, akik készen állunk erre!

A szerző közgazdász, professor emerita

A téma legfrissebb hírei

Véleményváró

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Ismét talpra kell állnunk

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektámogatás

Öngól: fürdővízzel a gyereket

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekEurópa

A fürdővíz mehet, a gyerek marad

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekválasztás

Beérett az EU gyümölcse

A szerző további cikkei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
