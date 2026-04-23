Ismét talpra kell állnunk

Nem lenne illendő hallgatni arról a jelenségkörről, amire Pesty László emlékezetes, nagy port felvert tusványosi kijelentése mutatott rá. A felvétel, melyen az ismert fideszes filmes mellett barátaink és harcostársaink, Andócsi János, Szőke László és Ba­yer Zsolt szerepelnek, ma is elérhető a világhálón. Látszik, hogy senki nem állt oda vitatkozni Lacival, én sem, vélhetően azért, mert mindenki úgy sejtette, hogy nem teljesen alaptalanok az amúgy nagyon érdesen megfogalmazott vádak. Nem lett volna szabad ezt a kérdést levegőben hagyni. Ha igaz az, hogy NER-es körök einstandoltak jól menő vállalkozásokat, akkor ezt ki kellett volna vizsgálni, ha nem igaz, akkor a rágalmazókat beperelni.

A globalista médiának sikerült elültetni széles tömegek agyában azt a gondolatot, amivel egy évtizede a Jobbik teleplakátolta az országot: „Ti dolgoztok, ők lopnak.”

Ami így megfogalmazva durva eltorzítása a valóságnak, hiszen az ország rengeteget fejlődött, az állami vagyon nőtt, a lopás sem lopás, hanem a saját tábor egyes tagjainak helyzetbe hozása vitatható, de jellemzően törvényes eszközökkel. Végül azt se feledjük, hogy e jelenségkör minden politikai rendszer működésének része.

De amikor ez ömlik az átlagpolgárra minden csatornán, a kormányzati kommunikáció pedig nem kismértékben (egyébként fontos, sorsunkat meghatározó) világpolitikai kérdésekre fókuszál, akkor sokakban felmerül, hogy terelés történik. Benne volt ebben az ellenzéki győzelemben a „Csurran, cseppen”, benne volt megannyi, sok esetben dokumentált e témát érintő podcast, a Partizán és más műhelyek következetes, kitartó szellemi aknamunkája, a külföldi feketepropaganda, s az alaptalan, gyalázatos Putyin-pincsizés.