A veszély nem múlt el, inkább nőtt

Az eredmény egyértelmű, még akkor is, ha nem hivatalos és nem végleges. A Tisza Párt fölényes győzelmet aratott vasárnap. Azok, akik ennek feltétel nélkül örülnek, hajlamosak azt hinni, hogy a győzelem bizonyíték arra is, mindenben nekik van igazuk. Az elkeseredettek pedig hajlamosak feladni az álláspontjukat, amiért nem sikerült többséget szerezni a képviseletére. Mivel a világban zajló nagy tektonikus mozgások intenzitása nem csökkent a magyar választás lezárultával, és továbbra is a veszélyek korában élünk, az öröm és bánat érzelmi hullámzását nem árt gyorsan felcserélni a higgadt gondolkodás gyakorlatára.

Az említett veszélyek közül ránk, magyarokra leginkább a szomszédunkban dúló háború leselkedik. Ezért nagyon fontos, mit gondol a győztes és mit tesz majd a leendő kormány ezen a területen. Vesztes pozícióból is fontosnak tartom, hogy érveljünk amellett, amit a kampányban következetesen hangoztattunk: Magyarországnak ki kell maradni ebből a háborúból.

Nem adjuk a pénzünket, nem adjuk a fegyvereinket, és különösképpen nem adjuk fiataljainkat Ukrajnának a háború folytatásához.

Győzelmi beszédében Magyar Péter ugyan nem tett említést a háborúról, de korábban úgy fogalmazott, kormánya a béke pártján áll majd, bolondnak minősítette azokat, akik azt gondolják, bárki háborút akar Európában, közölte, hogy nem lesz sorkatonaság, és a kormányt vádolta háborúpártisággal. Árnyalta kijelentéseinek őszinteségét, hogy egy kiszivárgott hangfelvételen maga is azt vizionálta, hogy hatalmas háború van készülőben. A kampányban persze azt mondott a felelőtlenség boldog tudatában, amit akart. Most viszont egyáltalán nem mindegy, mit tesz majd kormánya a béke érdekében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elsők között gratulált Magyar Péternek. Úgy fogalmazott, bizakodva tekint előre a Magyarországgal való együttműködésre, készen állnak az egyeztetésre és a konstruktív munkára, ami mindkét országnak előnyére válhat, sőt Európa békéjét, biztonságát és stabilitását is elhozhatja. Óriási fordulat ez annak a szájából, aki nemrég még a katonáit akarta ráuszítani a magyar miniszterelnökre,

de továbbra sem lehet tudni, mit jelentenek a mézes-mázas szavak. Azt, amit a vereséget szenvedett patrióta erők gondoltak a kampányban, hogy Magyar Péter brüsszeli utasításra gátlások nélkül szolgálja majd ki az ukrán érdekeket, és segíti a háborúban álló ország gyorsított felvételét az unióba, amivel behozzák a szervezetbe a katonai konfliktust. Vagy azt, hogy a Tisza kormányfője megpróbálja letolni a szétlőtt ország elnökének a torkán azt, amit Orbán Viktornak nem sikerült. Vagyis azt a szilárd és következetes álláspontot, amiből kiindultunk az elején, hogy kimaradunk, és a segítségnyújtás eddig alkalmazott formáin túl nem vagyunk hajlandók bevonódni a konfliktusba.