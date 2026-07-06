idezojelek
Vélemény

Szovjethatalom plusz villamosítás...

Sokféle a hülye. Nagyon sokféle.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
bart istvánlenintudomány 2026. 07. 06. 19:35
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter ultraliberális helyettes államtitkára, Bart István egyértelműen kiállt a migráció mellett. Egy interjúban a politikus arról beszélt, hogy miként

lehet felkészülni arra a szerinte ismeretlenebb problémára, hogy Szíriában kitör egy polgárháború, amiből egy milliós menekültáradat lesz, akik majd megérkeznek a határainkra. A műsorvezető felvetésére, hogy erre határvédelemmel lehet felkészülni, Bart István elmondta:

«Vagy esetleg be is lehet fogadni őket, hogyha egy országban munkaerőhiány van.»

Bart szerint nem lehetetlenség megoldani a migránsok integrációját - Magyar Péter embere örül a népességfogyásnak

Mint ismert, Bart Istvánnak már két korábbi megszólalása is nagy sajtóvisszhangot kapott. Egyrészt örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy csökkent Magyarország lakossága.

A Földnek jót tesz, ha nem nő tovább, később pedig csökkenésnek indul a népessége. Az, hogy Magyarországnak csökken a népessége, az egy olyan folyamat, amit nem kéne kézzel-lábbal megpróbálni megakadályozni, hanem kezelni kell és el kell fogadni, hogy ez egy ilyen ország, ahol ez a folyamat zajlik – mondta korábban Bart István.

Hasonló véleményt fogalmazott meg Bart István a magyar falvakról is. A tiszás kormány helyettes államtitkára szerint az Orbán-kormány feleslegesen sok pénzt költött a falvak fejlesztésére, hiszen a jövő úgysem arról szól, hogy vidéken élnek az emberek, hanem segíteni kell őket, hogy beköltözhessenek a városba. A kisebb településeket pedig, ahol még néhány idős ember ragaszkodik ahhoz, hogy a múltban éljen, mihamarabb vissza kell adni a természetnek.”

Ugye-ugye! Túl sok ez képességnek és tudománynak! S bár minden egyes pontja megér egy misét, de most csak ezt a falufelszámolást tartsuk szem előtt, ugyanis ez az örök kommunisták egyik örök vágya. Ez egyszerűen beégett a hülyéknek, nincs mit tenni. Vagy így, vagy úgy, de a falunak pusztulni kell, mert „nem elég korszerű”, menjen mindenki a városba, jöjjenek az egyre gigászibb városok, metropoliszok, sokkal nagyobbak a már most teljesen élhetetlen maiaknál, és akkor majd jó lesz minden.

Lenintől Sztálinon át Ceausescun keresztül Bartig állnak sorba a teljesen hülyék, ugyanis, talán már említettem, ezek nem vesznek el és soha át nem alakulnak. 

Jaj, és el ne felejtsünk egy apróságot! Ezek a Bart-félék vásárolnak maguknak házakat a felkapott helyek falvaiban -Magyarországon elsősorban a Balaton-Felvidéken-, hogy aztán odaköltözve elkezdjenek őrjöngeni a harangszó meg a kutyaugatás meg a kakaskukorékolás miatt, és nekiálljanak ezeket betiltatni.

Ugye-ugye, mennyivel szebb lenne a világ ezek nélkül...

Arról nem is beszélve, ha már annyira szükségszerű a népesség csökkenése a Földön, és annyira üdvözlendő, hogy a magyar népesség csökken, akkor miért nem járnak jó példával elöl éppen ezek? Hogy az egyik kedvenc rajzfilmemből, a Jégkorszakból idézzek egy némiképp átalakított, erre a helyzetre aktualizált mondatot: Gyerekek! Miért nem ti játszotok kihalósdit?

Különösen annak tükrében, hogy már idén, 2026-ban, a földön megszületett és még december 31-ig megszülető újszülöttek mindössze hat (6) százaléka lesz európai és észak-amerikai fehér rasszhoz tartozó csecsemő. S ha minden így marad -és miért ne maradna így?- akkor tíz év múlva ez a szám majd 3, húsz év múlva pedig 1 százalék lesz.

A fehér ember játszik kihalósdit.

És a teljesen hülyék ennek örülnek, ettől boldogok.

Persze, mert van ennél fontosabb dolguk, van más szórakozásuk. Mutatom, mit lehet olvasni egy ilyen belterjes körben:

„Sűrűn jártam hozzá Szentbékkállára, amikor a Káli-medence még nem volt brand, csak néhány falu a hegyek között. A házban sokféle ember megfordult.

(...)

András pedig a házzal szembeni nyitott fáskamrát nevezte ki dolgozószobának.

Egy asztal állt benne.

Egy lámpa.

És egy Lenin-mellszobor.

Ősszel ott fagyoskodott, nyáron ott izzadt, és hajkurászta a szúnyogokat. Vendégség idején pedig hiába volt körülötte tíz ember, ha írni akart, egyszerűen kivonult oda.

Onnantól nem létezett.

Nem lehetett zavarni.

Mindig író akart lenni.

Írt is Kádár-drámát, mágikus realista regényt, teniszkönyvet és még sok minden mást. Valahogy mégis mindig hírlapíró maradt.

A Lenin-mellszobrot végül én örököltem meg. Azzal az ukázzal, hogy víz nem érheti, mert elporlad.

Megvan még ma is.”

Hát igen. Vagy puszta véletlen, vagy a Jóisten tréfája, de éppen most olvasom újra egyik kedvencemet, Robert Gellately Lenin, Sztálin és Hitler – a tömeggyilkos diktatúrák eredete című nagyszabású munkáját. S benne egyebek mellett ezeket a sorokat Leninről:

„Az erkölcsi kételkedés szikrája és a nemzeti lojalitás érzése NÉLKÜLI Lenin kétségbeesetten reménykedett abban, hogy az oroszok vereséget szenvednek az első világháborúban, és gúnyt űzött azokból a bolsevikokból, akik úgy vélték, hogy meg kell védeniük a hazájukat. (...) A szovjet kommunizmus alapítójaként az egypártrendszer, a koncentrációs táborok és a terror létrehozásának fő támogatójaként lépett fel. (...) Lenin figyelemreméltóan kevés empátiát érzett az átlagemberek reményei és vágyai iránt, függetlenül attól, hogy parasztokról vagy a munkásosztály tagjairól volt szó. Úgy vélte, hogy a munkásság az egyedüli «forradalmi osztály», ám ha tagjai saját magukra hagyatkoznak, akkor

pusztán magasabb béreket és társadalmi fejlődést -más szavakkal: szakszervezeti követeléseket- akarnának, ami Lenin szemében korlátolt képzelőerejükről tanúskodott. (...) Lenin pedig magától értetődőnek vette, hogy az osztályharc egyet jelent a polgárháborúval. Meggyőződése volt, hogy a kommunizmust erőszakosan kell kikényszeríteni.”

Így. Csak nehogy víz érje. Tanulságos kis olvasmány ez is – mutatom:

„(...) Erősen délutánba hajlott már az idő, amikor egy kiadós úszás után a partra visszaérkezve feleségemmel megálltunk a mélyvíz határán, ahol már leért a lábunk, de még nyakig ért a víz, fújni egyet, pihengetni, beszélgetni, jó kis semmittevésre. A játszadozó gyerekektől itt még távolabb lehettünk, kölcsönösen nem zavartuk egymást, sem mi őket a játékban, fröcskölésben, sem ők bennünket a pihegésben. Így ácsorogva figyeltem fel a kigyúrt apuka karjára: egy hatalmas, minden irányban legalább tíz centis kiterjedésű – ha nem nagyobb! – horogkereszt volt rátetoválva. (...)

Én egyébként nem vagyok olyan megengedő, mint a hatályos magyar jogszabályok. Én bizony elmeorvoshoz küldenék mindenkit, aki a 21. században még horogkeresztet tetováltat magára, és ha nem is börtönben, de mindenképp zárt intézményben és kényszerzubbonyban tartanám, szigorú felügyelet alatt.”

Nincs is ezzel semmi baj. De azért érdekelne a szerző véleménye arról, aki Lenin mellszobrot őrizget és dédelget. És vigyáz nagyon, nehogy víz érje, mert akkor még elporlad.

Nem tudom, említettem-e már: sokféle a hülye. Nagyon sokféle...

Borítókép: Bart István államtitkár (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekperu

Nem mindenütt bűn az élet

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekhalál

Hódolat a semminek

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekáram

A hőkupola innovatív hatása

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekafrika

Így kontrázik a vad Afrika

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

Az új magyar miniszterelnök beadta a derekát

Bánó Attila avatarja

Weber mosolyogva nyilatkozott, de a derűje nem ragadt ránk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu