Szovjethatalom plusz villamosítás...

Magyar Péter ultraliberális helyettes államtitkára, Bart István egyértelműen kiállt a migráció mellett. Egy interjúban a politikus arról beszélt, hogy miként

lehet felkészülni arra a szerinte ismeretlenebb problémára, hogy Szíriában kitör egy polgárháború, amiből egy milliós menekültáradat lesz, akik majd megérkeznek a határainkra. A műsorvezető felvetésére, hogy erre határvédelemmel lehet felkészülni, Bart István elmondta:

«Vagy esetleg be is lehet fogadni őket, hogyha egy országban munkaerőhiány van.»

Bart szerint nem lehetetlenség megoldani a migránsok integrációját - Magyar Péter embere örül a népességfogyásnak

Mint ismert, Bart Istvánnak már két korábbi megszólalása is nagy sajtóvisszhangot kapott. Egyrészt örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy csökkent Magyarország lakossága.

A Földnek jót tesz, ha nem nő tovább, később pedig csökkenésnek indul a népessége. Az, hogy Magyarországnak csökken a népessége, az egy olyan folyamat, amit nem kéne kézzel-lábbal megpróbálni megakadályozni, hanem kezelni kell és el kell fogadni, hogy ez egy ilyen ország, ahol ez a folyamat zajlik – mondta korábban Bart István.

Hasonló véleményt fogalmazott meg Bart István a magyar falvakról is. A tiszás kormány helyettes államtitkára szerint az Orbán-kormány feleslegesen sok pénzt költött a falvak fejlesztésére, hiszen a jövő úgysem arról szól, hogy vidéken élnek az emberek, hanem segíteni kell őket, hogy beköltözhessenek a városba. A kisebb településeket pedig, ahol még néhány idős ember ragaszkodik ahhoz, hogy a múltban éljen, mihamarabb vissza kell adni a természetnek.”

Ugye-ugye! Túl sok ez képességnek és tudománynak! S bár minden egyes pontja megér egy misét, de most csak ezt a falufelszámolást tartsuk szem előtt, ugyanis ez az örök kommunisták egyik örök vágya. Ez egyszerűen beégett a hülyéknek, nincs mit tenni. Vagy így, vagy úgy, de a falunak pusztulni kell, mert „nem elég korszerű”, menjen mindenki a városba, jöjjenek az egyre gigászibb városok, metropoliszok, sokkal nagyobbak a már most teljesen élhetetlen maiaknál, és akkor majd jó lesz minden.

Lenintől Sztálinon át Ceausescun keresztül Bartig állnak sorba a teljesen hülyék, ugyanis, talán már említettem, ezek nem vesznek el és soha át nem alakulnak.

Jaj, és el ne felejtsünk egy apróságot! Ezek a Bart-félék vásárolnak maguknak házakat a felkapott helyek falvaiban -Magyarországon elsősorban a Balaton-Felvidéken-, hogy aztán odaköltözve elkezdjenek őrjöngeni a harangszó meg a kutyaugatás meg a kakaskukorékolás miatt, és nekiálljanak ezeket betiltatni.