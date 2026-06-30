Így kontrázik a vad Afrika

Ha elefántcsontparti lennék, akkor mindezt dicséretnek venném és büszkén kihúznám magam. Schweinsteiger jellemzésének ugyanis éppen az a lényege, hogy az afrikai futballisták fizikálisan és technikailag is felkészültek, a csapat játéka mégsem sematikus, teret enged az improvizációnak. Szemben a futballban is létező fősodorral, az uralkodó irányzattal, a gyakorta kissé unalmas, európainak mondható stílussal – tehetnénk hozzá.

A britek már rég nem beadásokra, ívelésekre építenek, az olaszok nem csupán ölik a futballt a catenaccióval, a brazilok, úgy általában a dél-amerikaiak sem lehetnek meg taktikai fegyelem nélkül, pusztán a játékosságra, a csillogó egyéni képességekre építve, s a mi büszkeségünk, a technikás, passzokra, cselekre épülő úgynevezett Duna-menti iskola is labdarúgó-történeti érdekesség a letűnt időkből. Nüansznyi különbségeket figyelhetünk meg csupán Európa, Ázsia, Afrika és Amerika között, az egyedi, nemzeti, kulturális jegyek felszívódtak, avagy mind-mind bekerültek a nagy olvasztótégelybe és ma már szinte mindenki ugyanúgy futballozik. Tegyük hozzá: egyaránt gyorsan, ügyesen, állhatatosan, taktikusan, egy szóval: jól. Jobban, mint húsz, harminc, ötven és száz éve, a fejlődés vitathatatlan, még ha ezt fáj is kimondani nosztalgikus lélekkel.

S ebben az uniszónóban az egyik legsikeresebb, négyszeres világbajnok futballnemzet jeles képviselője egyszer csak azt találja mondani az egyik afrikai csapatról, hogy annak futballja, amellett, hogy technikailag és fizikálisan kifogástalan, kissé vad és unortodox. Tehát nem pusztán jó, még egyedi is. S ezt nem dicséretként, hanem sértésként, mi több, rasszista értelmű megszólalásként értelmezik.

Személy szerint többek között Elefántcsontpart szövetségi kapitánya is. Egész pontosan, az ő reakciója nyomán lett ügy a találó véleményből. „Elszomorított, amikor értesültem Schweinsteiger kijelentéseiről. Nevezhetnénk rasszistának” – Emerse Faé így reagált a német szakértő szavaira. A folytatáshoz ez esetben sem szükséges fantázia. Beindult a gépezet. Médiumok sokasága vette át Faé szavait és dolgozta fel az esetet botrányt kiáltva.