Magyarországot megszállták

Lám, az Egyesült Államokban néhány év leforgása alatt megkétszereződött a szivárványos emberek száma. A Gallup idén februárban közzétett felmérése szerint a 30 év alatti amerikaiaknak immár a negyede (!) nem tartja magát heteroszexuálisnak. A végcél nyilván a száz százalék. Mi ez, ha nem tömegpszichózis?

Az elnyomatás meséje, az emberijogizmus csupán fedősztori e sátáni mutatványhoz. Amikor a világ legnagyobb cégei tolják a képedbe a szivárványosított logójukat, akkor esetleg rá lehetne erre eszmélni. Ám a propaganda olyan erős, olyan hézagmentes, hogy sokan örökre a „Mátrix” rabjai maradnak. Egy irgalmatlan pénzekből futtatott, világméretű propagandakampány áldozatai ők, sok millió sorstársukkal együtt.

A gyarmatosítás idején a nyugati uralmat a brit, a francia, a holland zászló jelképezte. Ma meg a szivárványos. Akkoriban még a kereszténység volt a legfőbb exportáru – ma meg ez. A progresszív szodomizmus. Minden civilizáció kimúlik egyszer, ám hogy a nyugatinak ilyen gusztustalanul, ilyen szánalmasan kell agonizálnia (és még ki tudja, meddig), az azért megrendítő.

Tehát Karácsony Gergely főbájgúnár kitűzette a megszállók zászlait a mi Erzsébet hidunkra. Nyugati megrendelésre, nyugati agenda alapján elkövetett, fekete öves provokáció. És még büszke is rá. Hülyén vigyorog mellé, és színességről meg szabadságról hablatyol. Mentségéül csupán szellemi képességei szolgálhatnak. Egy életképtelen kor, egy dekadenciába zuhant város jelképe ő: a mindenre is alkalmatlan főpolgi. Aki a zsákutcás szerelmet ajánlgatja az épp kihaló magyaroknak.

Szerencsére az immunrendszerünk még valamelyest működik. Karácsony Gergely provokációja után egy lelkes hazafi pár nappal később végigment az Erzsébet hídon, és a mélybe hajította a szodomita zászlókat. Ahogyan az egy liberálglobalista kormány idején várható, bátor honfitársunkra (egy 58 éves mogyoródi férfira) hamar lecsaptak a rend éber őrei. A gyilkosok, erőszaktevők, ötkertbeli telefonrablók és garázdák ráérnek – az igazságot szolgáltató hazafin viszont gyorsan példát kell statuálni. Rongálás miatt indítottak ellene eljárást. Vallomása kiszivárgott, s minthogy tanulságos, idézek belőle: „Büszke vagyok arra, amit tettem, és holnap is megtenném ugyanezt. Nem kértem ügyvédet sem a rendőri kihallgatáson. Nem volt rá szükségem, mert csak azt tettem, amit a személyes meggyőződésem diktált. Úgy döntöttem, hogy a gyerekeim és a gyerekeink jövője érdekében bemegyek a városba, és leszedem azokat a zászlókat. […] Azon a helyen a magyar lobogónak kellett volna lennie. Magyarország keresztény állam ezeréves múlttal. Nem zavarnak a melegek, de a szerelmük látványát ne kényszerítsék se rám, se másra. A szivárványos zászlóknak nincs helyük az Erzsébet hídon.” Igaz, karakán szavak!