Végleg el akarnak takarítani bennünket

Ennyiben maximalizálta ugyanis az elfogadott alaptörvény-módosítás azt az időtartamot, ameddig egy ember miniszterelnök lehet Magyarországon. A szabály mindenkire vonatkozik, azokra is, akik 1990 óta betöltötték már ezt a tisztséget. Egyetlen ember van, akinél ez relevanciával bír: Orbán Viktor. Vagyis Magyar Péter és volt SZDSZ-esekből, momentumosokból és komcsikból álló sleppje attól sem riad vissza, hogy személyre szabottan, visszamenőleges hatállyal módosítsa az alaptörvényt. Az sem érdekli őket, hogy ezzel korlátozzák az általános választójogot, megfosztva ezzel több mint kétmillió választópolgárt, hogy arra szavazzon legközelebb, akire akar. A jogállamiság, a demokrácia és az euró­pai értékek legnagyobb dicsőségére. A lex Orbán ellen természetesen nem hőbörögnek a jogvédők, a civilek és a mindenhez is jobban értő libernyákok, de kussol a kisebb jelentőségű ügyekben máskor hetes cikkelyig menően érzékeny Európai Bizottság is. Üdítő kivétel Hack Péter jogtudós, aki nem vágta sutba professzori tekintélyét a politika ked­véért, és kifejtette, hogy ezt az intézkedést csak a következő választáson győztes kormányfő esetében lett volna szabad elsőként alkalmazni. Tehát még Magyar Péter mostani ciklusa sem számíthat bele, ha komolyan vesszük a visszamenőlegesség tilalmát. Csak bízni lehet abban, hogy tudósok hada dolgozik már az ellenszeren, amit minden tiszás választópolgárnak be kell majd adni, hogy lehulljon szemükről a hályog, kitisztuljon fejük a mákony hatásától, és felismerjék, hogy az Orbán-fóbia mesterségesen beléjük oltott fertőzés, de gyógyítható, nehezen, de meg tud tőle szabadulni az ember. Kivéve persze Magyar Péter, akinek minden másodpercét az határozza meg, mennyire retteg mumusa visszatérésétől. Nem tudja eldönteni, mi lenne a jobb, ha tényleg remetének állna ádáz ellensége, vagy az, ha még sokáig marad, és nem kell önálló politikai megnyilvánulásokon gondolkodni, elég az orbánozás kormányzás helyett. De ez legyen az ő problémája.

A fentiek tükrében elmélyültebb gondolkodásra serkentenék minden patriótát, aki beleesett abba a hibába, hogy ellenfeleink elvárásai alapján próbál választ adni arra a kérdésre, mi a megújulás útja, és megy-e az Orbán Viktor nélkül.