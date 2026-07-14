Norvég minta – mit takar a pulóver?

A valamennyi sportágat ernyőként felügyelő Norvég Sportszövetség 1976-tól kezdődően több lépcsőben évtizedek alatt dolgozta ki és működteti immár olajozottan a gyereksport rendszerét. Az egésznek az alapja az ettől független iskolai testnevelés, amelynek részeként a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, annak minél több formáját. Ezen felül mindenkinek van lehetősége egyesületi formában sportolni. Egyszerre akár több sportágban. Haaland például a futball mellett kézilabdázott és atletizált, Klaebo, sőt még Carlsen is focizott.

Ennek köszönhetően gyermekkorban, hattól tizenkét éves korig a norvég gyerekek több mint kilencven százaléka részt vesz legalább egy szervezett sporttevékenységben. Hangsúlyozzuk, nem azért, mert kötelező, hanem mert a norvég társadalom szinte a születéstől fogva arra nevel, hogy mozogni, sportolni jó.

A NIF kimondja: tizenkét éves korig a sportot a gyermek igényeihez kell igazítani. A gyerek maga választhatja meg, mit és mennyit sportol, akar-e versenyezni, és űz-e párhuzamosan több sportágat. Tizenegy éves kor előtt nincs hivatalos eredménylista, tabella vagy rangsorolás, tizenkét éves korig pedig nincs országos, Európa- vagy világbajnoki címért folyó verseny. Ha díjaznak, mindenki kap valamit.

A sport közösségi alapélmény.

Ez nem a verseny tagadása. Csak nem akarják, hogy egy nyolcévesről felnőttek mondják ki: belőle lesz valaki, a másikból nem. A későn érő gyereket nem szabad elveszíteni azért, mert pillanatnyilag más gyorsabb vagy erősebb nála. A szakosodás tizenkét éves kor után fokozatosan erősödhet, de miként Haaland esete bizonyítja, még azután is éveken át egyszerre több sportágat lehet versenyszerűen űzni.

A rendszer egyik vívmánya szerint a család anyagi helyzete nem zárhatja ki a gyereket a sportból. Ez nem jelenti azt, hogy az állam automatikusan mindenkinek új, méregdrága hokifelszerelést vásárol. Ha a pénz akadály, a klubnak és a közösségnek megoldást kell keresnie: tagdíjkedvezményt, részletfizetést, használt vagy kölcsönfelszerelést, önkormányzati támogatást. Az országos hálózatban ingyen lehet sporteszközöket kölcsönözni, sok helyen pedig „szabadidős kasszák” segítik a rászorulókat.