Tolvajt kiáltó tolvajok

Ezekben a hetekben nyer ismét bizonyságot egy régi igazság, ami úgy szól: a kommunisták mindig azzal vádolják az ellenfelüket, amit ők tesznek vagy tenni készülnek. Tizenkét éve hallgatjuk nap mint nap, hogy a Fidesz lop. Ezt a baloldali toposzt sulykolják az emberek fejébe a médiá­jukon át, a közösségi oldalakon, és ezt visszhangozza az általuk instruált nemzetközi sajtó is, a brüsszeli bürokraták pedig ez alapján vegzálják egy évtizede Magyarországot.

Most, a választási kampány végéhez közeledve azonban se híre, se hamva fideszes „tolvajlásoknak”, a baloldal, a hozzájuk kötődő sajtó nem tárt fel egyetlen kormánypárti korrupciós ügyet sem, még csak bizonyító erejűnek látszó információk, felvételek sem kerültek nyilvánosságra. Az egyetlen, még ősszel napvilágot látott esetet, amiben az igazságügyi államtitkár érintett, maga az állítólag elfogult „fideszes” ügyészség tette közzé, miután eljárás indult a végrehajtói kamara működésében feltárt visszaélések gyanúja miatt.

Tehát bő két héttel a választások előtt nyoma sincs „tolvaj” fideszeseknek, ellenben sorra buknak le a korrupt baloldali politikusok, országgyűlési képviselők és polgármesterek. Közülük az egyik régi MSZP-s káder, Horváth Csaba zuglói polgármester, aki a rendőrség gyanúja szerint összesen százmilliós nagyságrendű korrupciós pénzt kapott a zuglói parkolást üzemeltető cég vezetőjétől 2017 és 2019 között. Ennek tudatában nyilván minden autós jobb érzéssel tolja a parkolóautomatába az aprópénzt vagy fizeti telefonjával a díjat, sőt a tízperces időtúllépésért kiszabott több ezer forintos büntetést is mosolyogva fizeti be. Mert nem is létezhet nemesebb ügy, mint hozzájárulni Horváth Csaba újabb luxusvillájához.

A hírek szerint ugyanis a tősgyökeres budai zsúrfiú úgy döntött, unalmas már a rózsadombi négyszáz négyzetméteres, pálmafás, úszómedencés palota, vagy talán jobban szeretne kötődni a kerülethez, ahol polgármester lett 2019-ben, ezért építtet egy hasonló kaliberű villát Zuglóban is. Persze ügyelt a látszatra, ezért a tulajdoni lap szerint a szülei birtokolják az ingatlant, ami magunk között szólva átlátszó trükk.

A szocialistáknak korábban a látszattal is akadtak problémái, emlékezhetünk még egy legendás, az MSZP-nek címzett, 1998-as figyelmeztetésre: „Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani.” Túl azon, hogy az akkori szocialisták között sem nyüzsögtek a makulátlan politikusok, manapság már a látszattal van a legkevesebb gondjuk. A már említett parkolási botrányban a gyanú szerint egy másik szocialista, a szintén zuglói Tóth Csaba országgyűlési képviselő is érintett, vele osztozott a nagyjából 250 millió forintos kenőpénzen Horváth Csaba.

Gyanúba keveredett még két régi MSZP-s elvtárs, Molnár Zsolt és Baja Ferenc is, akik állítólag 30-40 millió forint vesztegetési pénzt kaptak a BKV informatikai rendszerét is működtető cégtől. Közben ismét jelentkezett Anonymous, az álarcos alak, aki most újabb fővárosi, baloldali korrupciós ügyekről szolgál információkkal. Egyik botrány éri a másikat, lassan már egyszerűbb lesz azokat a baloldali politikusokat számba venni, akik kimaradtak a korrupciós ügyekből. A 2000-es évek elején terjedt el az a vicces mondás, hogy lassan összeáll egy börtönválogatott a lebukott szocialista politikusokból. Ha ilyen ütemben folytatódnak a leleplezések, néhány hét múlva oda juthatunk, hogy egy komplett bajnokságot is indíthatnának.

A tolvajt kiáltó tolvajok, a hazaárulózó hazaárulók, a demokráciát számon kérő jogtiprók mindig ugyanazok: a kommunisták. Őket kell végérvényesen elzavarni a hatalom közeléből április 3-án.

