Nemzeti válasz

Azon tűnődöm, ehhez az Európai Unióhoz csatlakoztunk-e.Mert hát az alapító mítosz szerint az unió itt, Európában a szabadság hazája. Olyannyira, hogy már nincs határ, akár Bécsben is nyithatok cukrászdát, de tudják mit, saját tőzsdepalotát is. Arról nem beszélve, hogy az Euró­pai Unió a közös értékek valóságos Mekkája: itt van például a szabadság, aztán az egyenlőség és persze a jó öreg testvériség. A kínálat pompás, nem csoda, hogy saját európaiságunkra gondolva magyarként szavaztunk a belépésre (én mondjuk nem, de ezt most hagyjuk).