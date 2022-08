Diktatúrák árnyékában

Mint nyolcvanhárom évvel ezelőtt, éppen ugyanúgy. És mint akkor, sajnos most is sokan bedőlnek a progressziónak, haladásnak hazudott szellemi egy helyben toporgásnak. A gőgös világmegváltó szándék, az alkotóképesség hiányát takargató mindentudás, mindenhez is értés álértelmiségi buzgalma sokakat megbolondít.