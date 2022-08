Tegnapi hír, miszerint a magyar állam közreműködik annak érdekében, hogy a Vodafone Magyarország hazai tulajdonba kerüljön. A gazdaságfejlesztési miniszter ezzel kapcsolatban világossá tette: a 2010 utáni kormányoknak mindig is kitüntetett célja volt, hogy a nemzetstraté­giai jelentőségű ágazatokban a magyar tulajdon arányát erőteljesen növeljék. Ez a kormányzati cél a bank-, az energia- és a médiaszektorban teljesült. Most lehetőség nyílhat arra, hogy a távközlési piacon is jelentős szereplővé lépjen elő egy magyar, állami tulajdoni részesedést is maga mögött tudó vállalat.

A hír mögött érdemes meglátni a gondolkodásbeli különbséget. A baloldal kiárusít, a jobboldal az ország szuverenitását erősíti. A romokból épül fel az ország. Ismét. Van mit megőrizni, van mit helyrehozni. A mának és a jövőnek. A holnap virágai a ma gyökereiből nőnek ki.

„Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort; Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”

Borítókép: illusztráció. A Parlament nemzeti színekkel megvilágított épülete 2022. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Lakatos Péter)