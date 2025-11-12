Csörtetnek bátran a senkik

Magyar Péter olyan, mint egy kifejlett kaméleon, politikai rejtőszínét mindig a körülötte állók feltételezett álláspontjához igazítja. Ugyanakkor bátor, mint a nyúl, mindig a képünkbe vágja kendőzetlenül, mit diktálnak neki brüsszeli kenyéradó gazdái. A globalista balliberálisok között kimondottan előnyösek ezek a patrióta oldalon nem túl szimpatikus tulajdonságok, már közel két éve biztosítják neki a túlélést annak ellenére, hogy sem intellektuálisan, sem mentálisan, sem morálisan nem ér fel ahhoz a szerephez, amit szántak neki, és amibe azóta rettenetesen beleélte magát. Beleélésének mélységére érzékletes példával szolgált a minap, amikor a Donald Trump és Orbán Viktor rendkívül sikeres tárgyalásain kötött megállapodásokról próbált kinyögni valami minden megcélzott választói réteg számára elfogadhatót, de Brüsszel fogott embereként kénytelen volt bejelenteni, ő majd minden nemzetközi megállapodást felülvizsgál és szükség esetén újratárgyal.



Bizony, nehéz kenyér ez, egyszerre megfelelni kiugrott gyurcsányis­tának, szélsőséges relikviáit a pincében elásó valamikori jobbikosnak, a pártelit meggazdagodásából kimaradt szocialistáknak, az önmagát ma már hím zsiráfnak képzelő egykori liberális nőjogi aktivistának, és még ki tudja, honnan szalajtott Orbán-fóbiásoknak.

Ráadásul úgy, hogy közben ne fogjanak gyanút és ne gondolják, hogy elveszítenek minden kedvezményt, juttatást, tizenhat év alatt összekuporgatott vagyonocskát csak azért, mert megvilágosodván hasonlóvá váltak új messiásukhoz. De ami végképp meghaladja a karcsúsított méregzsák szellemi kapacitását, az a szintetizálóképesség, amivel a hazudozásnak, összevissza beszédnek, a felelőtlen ígérgetésnek és sunyi elhallgatásoknak önellentmondó egyvelegét koherens, legalább látszólag logikus, egymással összefüggő mondatokból szőtt történetté tudná gyúrni. Nem tudja.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, a politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy Nyilvánvaló, és nehéz másképp látni.

A szankciók alóli felmentés az orosz energiahordozók esetében és a pénzügyi védőpajzs következtében marad a rezsicsökkentés, nem szállnak el a benzinárak, és új perspektívák nyílnak meg a magyar gazdaság előtt. Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak.

Erre jön a slim fit próféta, hogy ő majd fölülvizsgál és újratárgyal. Fölmerül a kérdés, miért csinál komplett hülyét magából egy olyan szituációban, amikor legjobb lenne hallgatnia. A válasz egy brüsszeli hírből olvasható ki, ami szerint bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, az Európai Unió 2027-től akkor is betiltja az orosz energiahordozók importját Európában. Már vizsgálatot is indítottak hazánk ellen, mert Brüsszel láthatóan aggódik amiatt, hogy Magyarország megállapodott az Egyesült Államokkal. Ezért vedlett át gyorsan a kaméleon is nyúllá, és kezdte gazdái üzenetét szajkózni, mert az úgy nem lehetséges, hogy nem törlöm el a rezsicsökkentést, nem emelem az egekbe az üzemanyag árát, nem szakítok meg minden kapcsolatot az oroszokkal, csak éppen nem veszek tőlük olajat meg gázt. Felülvizsgál hát ő is, ahogy Ursula és Weber. A baj csak az, hogy hozzá képest még az említett két semmirekellő is valaki, ám hárman együtt sem érnek fel az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök cipője sarkáig sem. Úgyhogy jó vizsgálódást.

Bár a legjobb az lenne, ha a telefontolvaj még időben levenné magáról a rettenetesen lötyögő kormányfőjelölti kabátot, és nem szólna bele a nagyok dolgába.

