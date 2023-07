A győzelem illata

Szeretünk katasztrófafilmeket nézni. A pusztítás látványa sokaknál örömöt okoz, lemegy a stressz, mert nem az én házamat rombolja szét a tornádó, hanem a kansasi farmerét. Még jobb, ha nem kell végigküzdeni a másfél órát, hanem a tévéhíradó alatt megkapjuk a pusztításdózist. Az pedig akár igaz is lehet, de nem itt van, hanem ott, messze, egy másik országban. Már nem Kansasban járunk.

Soha olyan arcátlanul nem rítt krokodilkönnyeket a nemzetközi közösség háborúpárti része, mint most Ukrajna ügyében. Gyermekek halálát és az ország pusztulását siratják, közben pedig újabb és újabb trükkös robbanószerkezeteket adnak a tomboló harcosoknak, hátha azzal még hatékonyabban tudnak ölni és pusztítani. Kazettás bomba? Igen, jöjjön, Zelenszkij mindennek örül, ami veszélyesnek tűnik. Ez pedig nagyon veszélyes, a fél világon illegális, de mivel viszonylag olcsó és lenyűgöző hatása van, érdemes megfűszerezni vele az ukrán levest. A nagy bomba sok kicsi bombácskára esik szét, ezek nagy része felrobban, letarolja a kerületet, egy kis része pedig ott marad a sárban-földben-erdőben, arra várva, hogy valaki arra járjon mondjuk harminc év múlva. Egész megyéket lehet így lakhatatlanná tenni, minden lépés onnantól fogva istenkísértés a helyi lakosság számára.

A kazettás bomba az Egyesült Államokban, Oroszországban és Ukrajnában nem illegális, s ami nem illegális, azt használni is fogják.

Azért a háború nem focimeccs, hogy minden egyes faultnál felharsan a síp. Az illegális fegyvereket is használni fogják, legfeljebb öt év múlva kicsit megizzad az ügyvédjük, hogy bebizonyítsa, nem volt más lehetőség, mint azt a törvénysértő tevékenységet végrehajtani. Japán mesélhetne erről, az amerikai atomcsapás nem háborús bűnként került be a jogi szövegekbe, hanem mint olyan lépés, amely közelebb hozta a háború végét, és sokkal kevesebb ember halt meg így, mint a bombák nélkül. Ezért aztán láthatjuk, a katasztrófafilmek rajongói – és persze a fegyvergyárosok és építési vállalkozók – teljesen indokoltnak tekintik, hogy a civil lakosságra halálos veszélyt jelentő kazettás bombákat átvigyék Amerikából Ukrajnába, és ott saját katonai kódexükkel szembefordulva be is vessék azokat. Mert a nagy erő bevetésével lehet megnyerni a háborút, egyre közelebb kerülünk így a pusztítás végéhez.