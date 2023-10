Irányított káosz

Mindig ugyanoda lyukadunk ki. A nagy jólétbe csaknem a teljes kontinens belehülyült. Hogyan juthatnak be Szerbiába, Olaszországba papír nélküli, sok országon átcsörtető illegális migránsok? S ha be is jutnak, miért nem paterolják ki őket azonnal? Ja, mert nekik „emberi ­jogaik” vannak, amelyekre NGO-k tucatjai vigyáznak. A te veteményedet lelegelhetik, téged agyonüthetnek, a lényeg, hogy Ahmed H. a megafonjával vonulhasson, dobálhassa a rendőröket.

Ha az a jogállamiság, hogy a betolakodókat nem zavarhatod el a földedről, akkor én köszönöm, nem kérek belőle. Ha nem tehetjük ki a hazánkból az ilyenek szűrét, akkor két dolog egészen biztosan megszűnt: a jog meg az államiság.

Miféle joguralom az, ahol az illegális betolakodó – mindenféle anarchista ügynökszervezetek segítségével – éveken át packázhat a hatóságokkal? Sőt nyolcmilliós kártérítést kaphat az államtól (mint legutóbb a pakisztáni Khurram Shahzad), amiért illegális határátlépés közben, a rendőrökkel dulakodva megsérült a buksija?

Ez nem joguralom, hanem törvényesített anarchia. És milyen állam az (hahó, kedves szerbek, olaszok!), amely nem dönthet arról, ki jöhet be, ki maradhat a területén? Az ilyen állam megszállás alatt áll, mások uralkodnak felette: brüsszeli tintanyalók, embercsempész-hálózatok, NGO-k meg az őket vezénylő, szociopata spekulánsok.