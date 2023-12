A baloldal vége

Valójában örvendeznünk kellene Francis Fukuyama amerikai filozófusnak, az előtérbe nyomuló sorosista háttérbirodalom egyik legfontosabb figurájának hazánkat becsmérlő, folyamatosan rágalmazó állításain. Reméljük, az olvasók is ugyanerre az álláspontra jutnak, ha tüzetesen olvassák a lapunk mai számában megjelent elemzést, mintegy életútösszegzést. Hisz kevés ember volt a világtörténelemben, aki azzal szerzett hírnevet magának, hogy mindig eltalálta a szarva közt a tőgyét. Ha tehát olyanokat olvasunk tőle majd a jövőben is, mint az ősszel, miszerint nem érti, hogy az olyan országok, mint Magyarország, hogyan lehetnek még EU-tagok, hiszen nálunk már nincs demokrácia, és Ukrajna sokkal demokratikusabb, mint hazánk, akkor csak üdvözöljük a balfék filozófus újabb, parancsra végrehajtott, mániákus magyarszidalmazását. Fukuyama jóslatainak ugyanis köztudottan mindig az ellenkezője bizonyul igaznak. Innen nézve tehát a földkerekség lakóinak a véleménye még akkor is kedvezőre fordulhat irányunkban, ha balglobalista médiumokból tájékozódnak.