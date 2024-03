A hazug álomgyár

Azt is megfogadtam évekkel ezelőtt, hogy olyan filmeket, amelyeket díjaztak, biztosan nem nézek meg, így védekezve az ideológiai megdolgozás és a szemérmetlen agymosás ellen, aminek legkiemelkedőbb, immár hivatalosan is elismert és ünnepelt alkotásai ezzel a szobrocskával írták be magukat kitörölhetetlenül az emberiség történelmébe.