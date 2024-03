Martin Scorsesével ismét kiszúrt az akadémia

A tegnap éjszaka történelmi pillanatot is tartogatott, a Nincs idő meghalni után Billie Eilish a testvérével és állandó szerzőtársával, Finneas O’Connell-lel karöltve a Barbie-ban felcsendülő What Was I Made For? című betétdalával ismét elnyerte a szobrot, ezáltal az egyik legnépszerűbb, mindössze huszonkét éves kortárs előadónő a legfiatalabb művész, akit második alkalommal tüntettek ki Oscarral.