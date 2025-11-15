Román–magyar játékvezető a középpontban, nagy balhét csaptak Szlovákiában

A román–magyar kettős állampolgárú Kovács István játékvezetésével rendezték meg pénteken a Szlovákia–Észak-Írország világbajnoki selejtezőt, amelyet végül Tomás Bobcek 91. percben szerzett góljával nyertek meg a hazaiak. A szlovák győzelemmel eldőlt, hogy Németország és Szlovákia összecsapása dönt az utolsó fordulóban az első két helyről – a két válogatott jelenleg egyaránt 12 pontos –, míg az északírek már biztosan nem végezhetnek a második helyen.

Az északír kapitány, Michael O'Neill nem volt megelégedve Kovács István teljesítményével (Fotó: AFP/Branislav Racko)

Kovács István a középpontban

A pénteki találkozó több kényes ítélet miatt is a középpontba került, Kovács István a szlovákok két gólját is érvénytelenítette, ám a harmadikat már megadta – Michael O’Neill, az emberhátrányban záró északírek szövetségi kapitánya szerint tévesen.

– Mindig csalódott az ember, amikor úgy veszít el egy meccset, mint mi, főleg egy olyan góllal, amit egyértelműen nem kellett volna megadni. Daniel Ballardot nyilvánvalóan meglökték a szögletnél, ráadásul két kézzel.

A másik két gólt helyesen érvénytelenítették, de így kellett volna tenni a harmadikkal is.

Minden egyes esetet külön kell megvizsgálni, nem lehet összesítve nézni őket, és az utolsót másképp megítélni, mint a másik kettőt. Erre való a VAR – zsörtölődött az 56 esztendős szakember.

A szlovák és az északír kapitány viszonya sem volt a legjobb

O’Neill nem hagyta annyiban a dolgot, a lefújás után azonnal odament a nagykárolyi játékvezetőhöz: – Azt mondtam neki, hogy határozottabbnak kell lennie, erre sárga lapot adott.

Azért mentem oda, hogy kezet fogjak vele, és csak annyit mondtam, hogy legyen erősebb.

Ha ezt nem mondhatom, akkor nem kellett volna ezt mondanom – tette hozzá az északírek szövetségi kapitánya, aki az ellenfél kispadjával sem volt elégedett, a hazaiakat irányító Francesco Calzona például nem volt hajlandó kezet fogni vele.

Az első két helyről lemaradó északíreknek így sem kell nagyon búslakodnia, ugyanis a Nemzetek Ligája-szereplésnek köszönhetően biztosított a helyük a pótselejtezőben. O’Neill együttese hétfőn az eddig mind az öt mérkőzését elveszítő Luxemburg elleni hazai mérkőzéssel zárja a selejtezőt.