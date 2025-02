Nyugdíjkárogások 

Érdemes belegondolni, mitől tartja magát máig az a mítosz, hogy mindig a baloldali pártok és kormányok a szociálisan érzékenyek, s a jobboldali konzervatívok azok, akik odalökik, kiszolgáltatják a lakosságot és főként a kisnyugdíjasokat a piac farkastörvényeinek, s a mindenható multik kénye-kedvének. Legyünk persze méltányosak: ez a legenda már meglehetősen megkopott, hajdani hamis csillogása megtört, úgyhogy csak azok a honfitársaink dőlnek be neki, akik nemigen szoktak ránézni a nyugdíjutalásaik összegeire vagy hadilábon állnak a számokkal. Miután azonban ilyen szerencsétlen adottságokkal megvert polgár kevés van e hazában, egyre kevésbé hasít nálunk a balos szociális érzékenységi hiedelmi projekt.



De mitől is ne nyílt volna ki az emberek szeme az évek folyamán, amikor a csak nevében szociálliberális kormány vette el a 13. havi nyugdíjat, elinflálta, törpésítette a nyugdíjemeléseket, s az Orbán-kormány adta vissza, gondoskodva a nyugdíjak inflációkövetéséről, rendszeres emeléséről, értékállóságáról, s ha a gazdaság lehetővé teszi, a nyugdíjprémiumról.



Úgy is fogalmazhatunk: a magát baloldalnak nevező önérdekvédelmi társaság számára elment a hajó, füstbe ment az a tervük, hogy a majdani pénzosztogatás reményében rájuk szavazzanak nagy tömegben a nyugdíjasok. A legtöbben rájöttek keserű tapasztalásaik nyomán, hogy a baloldali politikusok olyanok, mint az a hajóács, aki csak a hajók fúrásához ért, az építéséhez már nem.

Mindezt azért említjük fel, mert a napokban a jogosultak kézhez kapják a dupla nyugdíjat, vagyis a 13. havi járandóságot is. A szépkorúak pedig az utóbbi évek kormányzati gyakorlata alapján tudják: ameddig jobbközép vezetés van Magyarországon, ez így is fog történni minden februárban. Nem csoda ezek után, hogy a nyugdíjasokat hazai pályának, saját vadászterületnek tekintő baloldal nagyon nem nézi jó szemmel az idősebbek és a konzervatív kormány bontakozó egységfrontját, bűnös egy húron pendülését. Az sem véletlen, hogy a szovjetizált brüsszeli politbüro is követeli a 13. havi nyugdíj eltörlését, s tombol, amiért a magyar kormány erre semmilyen módon nem hajlandó. Az egyre leplezetlenebbül diktatúrát építgető uniós vezérkar éppúgy a kiszolgáltatott társadalmi csoportokat akarja bővíteni, mint az internacionalista baloldal. Akinek ugyanis kevés a pénze, annak nincs anyagi mozgástere, s így önállótlanná válva maximálisan irányítható, sőt zsarolható. Ennek a szocialista embertípusnak a nagy számban történő kitermelésén fáradoztak a kommunizmus idején évtizedekig, s ilyeneket szeretnének látni ma is. Márpedig akinek biztos egzisztenciája, például stabil, értékálló nyugdíja van, annak van önálló akarata, tehát nem ebbe a kategóriába tartozik.



Ami a liberálbaloldalon múlik, azt persze most is mindenben megteszik a lakosság, illetve a nyugdíjasok rossz hangulata érdekében

Az őrült ötletek pártjának (Tisza) programírója, a levitézlett egykori szocialista politikaigazdaságtan-tanárnő élesen kikel a 13. havi nyugdíjak és persze a nyugdíjasok ellen. A nagyot bukott miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc arról károg, hogy a kormány elszegényíti a nyugdíjasokat, másutt meg az időskorúak megélhetési válságát ecsetelik sötét színekkel. Ordít, hogy nagyon reménykednek az infláció és az élelmiszerárak baráti körök, fürge ujjak által történő ismételt erőszakos felpörgetésében, ami a gazdasági tárca nyilatkozatai fényében nem igazán megalapozott. A megrögzött romboláspártiak lenézik a nyugdíjasokat, s valamiért nagyon hisznek a mazochizmusukban. Most is csalódni fognak.