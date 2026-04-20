idezojelek
A Helyzet

Az igazság pillanata

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
Magyar PéterkormányEurópai Unió 2026. 04. 20. 4:58
Fotó: Havran Zoltán
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megvan a végeredmény: 141 tiszás, 52 fideszes és hat Mi Hazánk-képviselő csücsül majd a parlamentben az elkövetkező négy (vagy hány) évben. Pártállástól függően: „Juhú!”, illetve „A Jóisten irgalmazzon a honnak!” Hatalmat kap a NER másodvonala, a nem véletlenül kispadoztatott tartalékcsapat (kiegészülve ejtőernyősökkel), amely mellőzöttsége okán került idegállapotba. Hát most majd jól bosszút állnak mindenkin. Különösen az eddigi példaképen, akit nemrég még naprendszere napjának nevezett Magyar Péter. Ám rajongása tárgya sajnálatosan nem szerette őt viszont, sőt nem is igazán észlelte a létezését (kivéve, amikor az elsősoros ülőhelyekért tülekedett), ezért hát meg kell őt büntetni. Rákényszeríteni, hogy észrevegye. Számára erről szólt a választás.

Jön majd a rács, rács, bilincs, persze. De a lényeg, hogy az imádat tárgyát lecserélik. A galaxis központi napkorongja nem Viktor, hanem Péter lesz. Amolyan modern Ehnaton-kultusz épül itten. (Csak most veszem észre: az „Ehnaton” szó betűiből majdnem kirakható Magyar Péter szerény facebookos beceneve, a „The Man”.) Az utóbbi egy hétben ellepték az internetes piactereket a tiszás kegytárgyak. Sima Magyar Péter-plakátok pár tízezer forinttól kaphatók. Ám amin Radnai Márkkal együtt mosolyog, az kilencszázezer forintba kerül. Érdemes gyorsan lecsapni rá, nehogy elkapkodják. 

Kultusz ez, valláspótlék. Nem csoda, hogy főhőséről lepereg minden botrány. A konyhakéssel flangálás, a drogbuli, a nadrágba ürítés – mind-mind a leendő miniszterelnök isteni elhivatottságát bizonyítja hívei szemében, nem a retardáltságát.

Még meg sem választották hármas számú közjogi méltósággá, máris fölszólította az egyes számút (az államfőt), hogy „monnyonle”. De a megválasztott fideszes képviselők se örüljenek, bármikor kiebrudalhatja őket is az új führer. A Vas vármegyében győztes Ágh Pétert csalással vádolja, s új választást követel, amiért a körzetben indult egy másik Magyar Péter is. Márpedig ily néven csak egyetlen példány létezhet, punktum. Most még somolygunk rajta, ám nem kizárt, hamarosan törvényileg tiltja be, hogy rajta kívül bárkit Magyar Péternek nevezzenek. Közben a Mol vezetőjének megparancsolta, hogy ne fizessen osztalékot az MCC-nek. Beiktatása után szerintem jön majd az első éjszaka joga és a magyar tenger megkorbácsoltatása…

A kormányváltást máris csodás jelenések kísérik, ami egy új kultusz elhatalmasodásakor természetes. A forint varázsütésre 360-ig erősödött az euróval szemben, az ukránok pedig jelezték, már ma újraindíthatják az olajat, mivel a csövek ünnepélyesen behegedtek. És így tovább. Ám egyesek sajnos még most sem képesek ütemre tapsolni. „Tizenhat éve erre vártam, most mégis szorongok, mi a baj velem?” – tudakolja a telexes cím. A válasz vagy a pszichiátrián keresendő (ahová egyik ismerősöm utalná a cikkbeli szorongót), vagy az agysejteknél. Az O1G-kábulatból ocsúdva kezdenek működésbe lépni, és pedzegetik: ebből baj lehet. Megszólal a vészcsengő. Elzavarták Orbánt, rendben, de mi lesz most? Jó reggelt kívánunk!

A Financial Times máris közzétette az Európai Unió 27 pontos „javaslatcsomagját”. Ha akarjuk a nekünk járó uniós (védelmi) pénzt, végre kell hajtanunk, amit Brüsszel követel. Nincs középút. Behódolunk vagy kicsinálnak minket. Magyar Péter a múlt heti nemzetközi sajtótájékoztatóján ugyan elbábozta, hogy migránsügyben és Ukrajna csatlakozása terén orbánabb Orbánnál – ám félő, az csak a szokásos színház volt. Időt akar nyerni. Mielőtt alázatosan letérdelne.

„Lehet még egy picikét itt teszetoszáskodni, de nem sokat. Gyorsan eljött az igazság pillanata" – mondá az őszödi szónok. Gyorsan, bizony.
 

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A tiszás vezértől az eurómilliárdok fejében mindazt követelik, ami megtorpedózza a magyar emberek jólétét.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
