Az igazság pillanata

Megvan a végeredmény: 141 tiszás, 52 fideszes és hat Mi Hazánk-képviselő csücsül majd a parlamentben az elkövetkező négy (vagy hány) évben. Pártállástól függően: „Juhú!”, illetve „A Jóisten irgalmazzon a honnak!” Hatalmat kap a NER másodvonala, a nem véletlenül kispadoztatott tartalékcsapat (kiegészülve ejtőernyősökkel), amely mellőzöttsége okán került idegállapotba. Hát most majd jól bosszút állnak mindenkin. Különösen az eddigi példaképen, akit nemrég még naprendszere napjának nevezett Magyar Péter. Ám rajongása tárgya sajnálatosan nem szerette őt viszont, sőt nem is igazán észlelte a létezését (kivéve, amikor az elsősoros ülőhelyekért tülekedett), ezért hát meg kell őt büntetni. Rákényszeríteni, hogy észrevegye. Számára erről szólt a választás.

Jön majd a rács, rács, bilincs, persze. De a lényeg, hogy az imádat tárgyát lecserélik. A galaxis központi napkorongja nem Viktor, hanem Péter lesz. Amolyan modern Ehnaton-kultusz épül itten. (Csak most veszem észre: az „Ehnaton” szó betűiből majdnem kirakható Magyar Péter szerény facebookos beceneve, a „The Man”.) Az utóbbi egy hétben ellepték az internetes piactereket a tiszás kegytárgyak. Sima Magyar Péter-plakátok pár tízezer forinttól kaphatók. Ám amin Radnai Márkkal együtt mosolyog, az kilencszázezer forintba kerül. Érdemes gyorsan lecsapni rá, nehogy elkapkodják.

Kultusz ez, valláspótlék. Nem csoda, hogy főhőséről lepereg minden botrány. A konyhakéssel flangálás, a drogbuli, a nadrágba ürítés – mind-mind a leendő miniszterelnök isteni elhivatottságát bizonyítja hívei szemében, nem a retardáltságát.

Még meg sem választották hármas számú közjogi méltósággá, máris fölszólította az egyes számút (az államfőt), hogy „monnyonle”. De a megválasztott fideszes képviselők se örüljenek, bármikor kiebrudalhatja őket is az új führer. A Vas vármegyében győztes Ágh Pétert csalással vádolja, s új választást követel, amiért a körzetben indult egy másik Magyar Péter is. Márpedig ily néven csak egyetlen példány létezhet, punktum. Most még somolygunk rajta, ám nem kizárt, hamarosan törvényileg tiltja be, hogy rajta kívül bárkit Magyar Péternek nevezzenek. Közben a Mol vezetőjének megparancsolta, hogy ne fizessen osztalékot az MCC-nek. Beiktatása után szerintem jön majd az első éjszaka joga és a magyar tenger megkorbácsoltatása…