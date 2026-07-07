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Dinamikus kifosztás

Senki ne lepődjön meg, ha szépen lassan búcsút mondhat a rezsicsökkentésnek.

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Kiss Gergely
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tiszakormányeurópai unióbanrezsicsökkentés 2026. 07. 07. 6:00
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Kiválóan érzett rá erre a tarthatatlan helyzetre az Orbán-kormány, amikor ezt a folyamatot megállította. Ekkor jött az árak befagyasztása, majd a hatósági árak bevezetésével a rezsicsökkentés. A szektor cégeit pedig visszavásárolták. Véget ért a külföldi multik tobzódása. Ezek szerint ez olyan régen volt, hogy a magyar szavazók többsége elfelejtette. Erre mondta azt Orbán Viktor, hogy valójában nem lehet azzal kampányolni, ami van és ami jó, mert azt megszokják az emberek. Ha majd nem lesz, akkor egész biztosan mindenkinek eszébe jut.

Senki ne lepődjön meg, ha szépen lassan búcsút mondhat a rezsicsökkentésnek. 

A Tisza-kormány láthatóan megkezdte a kivezetés előkészületeit. Jönnek az okosmérők a dinamikus árazással. A dinamikus árazás a tőzsdei árak követését jelenti. Akinek lesz okosmérője, az választhat, hogy milyen árképzés mellett szeretne fizetni a jövőben. Csak idő kérdése lesz, hogy a választás lehetősége is megszűnik a hatósági árazással együtt, és kötelező lesz a dinamikus árazást dinamikusan megfizetni.

A csapból is azt folyt a választások után, hogy a Tisza győzelme erősíti az ország iránti bizalmat, és ugye a forint is dagad az erőtől. A külföldi multinacionális cégek szépen felsorakoznak, és várják a lehetőséget a hazai energiaszektor bekebelezésére. Biztosan lesznek szép szélerőműveink is, csak a pénzt ki fogják fújni az ország határain túlra. Láttunk már ilyet.

Borítókép: Úgy tűnik, szép lassan elbúcsúzhatunk a lakossági rezsicsökkentéstől (Fotó: Karnok Csaba)

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