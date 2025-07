Többet ad kevesebb pénzért a Mazda CX-5

Már csak nyomokban használják a márkajelzést a Mazda CX-5-ösnél, a kormány közepén és a hátfalon a márkanevet olvashatjuk. Nem csak a logónak mondtak búcsút, nincs már kézi kapcsolású váltó, radikálisan csökkentették a fizikai kapcsolók számát is. Egyelőre a német piacról van árinformáció, de az irányadó lehet a magyar árazásnak is, eszerint a korábbi alapmodellnél – e-Skyactiv G 165 35 190 euró, automata váltó 2000 euró felár – olcsóbb lesz az új generációs modell, amelyet 35 000 eurótól adnak gazdagabb felszereltséggel. A részletes árlistát később közlik majd, Németországban októberben indul az értékesítés, az első példányok jelen állás szerint még az idén megérkeznek majd kontinensünkre.

2012-es piacra dobása óta 4,5 millió példányt értékesítettek a Mazda CX-5-ösből, nem véletlen tehát, hogy a formatervezők ragaszkodtak a jól ismert megjelenéshez, azonban átalakították az arányokat és bőven vannak új részletek is. A tengelytávolságot 115 mm-rel nyújtották meg, az orr magasabb lett, nagyobbak az első légbeömlők, élesebbek a fényszórók. Plasztikusan formálták az oldalfalat, hátulnézetben erős vízszintes tagolással dolgoznak.

Bent a japán „Ma” filozófiát követve kiegyensúlyozott és harmonikus környezetet teremtettek, ahol a sofőr s vezetésre tud koncentrálni, az utasok pihenhetnek. A műszerfal immár ráfordul az ajtókra, a korábban középen sorakozó légbeömlők oldalt felfelé, középen lefelé húzódtak. Utóbbi oka a nagy méretű központi érintőképernyő megjelenése, amivel kiváltják a korábbi középkonzolt, búcsúzott a könyöklőnél lévő központi kezelőszerv is, annak a helyén találjuk az indukciós telefontöltőt. Felszereltségtől függően 12,9 vagy 15,6 colos képátlójú az érintőképernyő, a digitális menü okostelefonokhoz hasonlóan használható, vannak programozható csempék és natív Google-alkalmazások, köztük a Gemini nevű digitális segéd. A képernyő peremén találjuk a korábbi fizikai klímapanelt kiváltó gombokat, javítottak a beszédvezérlésen is – világnyelveken érhető el a funkció. A kormányon simogatható – de fizikai visszajelzést is adó – felületek is megjelentek a gombok mellett, innen lehet vezérelni az opciós fel-a-fejjel kijelző funkcióit is, a műszeregység egy 10,25 colos képernyő.

Gondosan kiválogatott anyagokat használnak a műszerfalon, például a gyakori érintési pontokon fekete színt használnak, hogy például a ruházat színe ne látszódjon az üléseken, a minőségérzeten még hangulatvilágítás is javít, a két felső felszereltségi szinten jár a nyitható résszel is rendelkező üvegtető. A tengelytávolsághoz hasonlóan 115 mm-rel nőtt a karosszéria hossza, a szélesség 15, a magasság 30 mm-t gyarapodott. A hátul ülőknek 58 mm-rel bővült a lábtere, 29 mm-rel a fejtere, nagyobb méretű ajtónyílásokon át lehet megközelíteni a második sort, az ajtószárnyak nagyobb szögben tárulnak fel. A csomagtér alapesetben 61 literrel 583 literre bővült, a 40:20:40 arányban osztott támla ledöntése után 2019 literre (+381 l) bővül a raktér, amelynek a padlója sík. De nem csak hátul van előrelépés, a vezető szemmagassága feljebb került, a vékonyabb oszlopok miatt növekedett a látómező is. A vízszintesebb motorháztetőt jobban lehet látni, ami parkolásnál könnyíti meg az ember dolgát.

Egy motorral kerül sor a piaci bevezetésre, a 2,5 literes négyhengeres 141 LE/238 Nm teljesítményű, 24 voltos lágyhibrid rendszer és hengerlekapcsolás is csökkenti a fogyasztást, no meg a by-wire fékrendszer is, amelynél a lehető legtöbbet fékenergia-visszatermeléssel lassít az autó. A korábbi 2,0 literes benzineshez képest a leggyakrabban használt 4500/perc alatti tartományban 8-19%-kal magasabb nyomatékot kínál az erőforrás, amelyhez alapáron adják a 6 fokozatú automatikus váltót. Elsőkerékhajtással 7,0, összkerékhajtással 7,4-7,5 l/100 km a szabványos fogyasztás. A felfüggesztést az eddiginél jobban az európai viszonyokra hangolták, lágyabb rugókat használnak, módosították a lengéscsillapítók hangolását és a stabilizátorok átmérőjét is. Többet tudnak a vezetőtámogató rendszerek, a figyelemérzékelő helyett például már vészhelyzet-segéd van, amely figyeli a vezetőt, és ha az a jármű jelzéseire nem reagál, képes kontrollált fékezéssel megállítani az autót, a távolságtartó tempomat automatikusan lassít kanyarok előtt is.

A Mazda CX-5 négy felszereltséggel lesz megvásárolható: Prime-Line, Centre-Line, Excklusive-Line és Homura. Alapszinten 12,9 colos a központi képernyő és kábeles a telefoncsatlakoztatás, 17 colos felnit adnak. A második szinten már esztergált felületű 19 colos felnit adnak és vezetéknélküli a telefoncsatlakoztatás, indukciós telefontöltőt és műbőr-kárpitot adnak, a vezetőülés elektromos állítású. Excklusive-Line szinten körkamera, 12 hangszórós BOSE-hifi és üvegtető és két hátsó USB-C töltő is van. A Homura csúcsszinten egyediek a LED-es fényszórók és hátsó lámpák, valódi bőr a kárpitanyag, szellőztetett első üléseket adnak, az autó a vezető arcfelismerésével állítja be a kedvenc-beállításokat, a központi érintőképernyő 15,6 colos képátlójú. Valamikor 2027 végén érkezik majd az öntöltő hibrid Mazda CX-5-ös, amely már a Skyactiv-Z benzinmotort használja, erről majd később lesznek pontosabb információk.