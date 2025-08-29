Ez a családi villanyautó szupersportkocsikat eszik reggelire

Kezdjük a legfontosabbal: a két villanymotoros hajtáslánc rendszerteljesítménye nem változott, továbbra is 460 lóerő, így a kéttonnás családi villanyautó nem lett gyorsabb. Persze nem is volt rá szükség, mert

3,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, végsebessége pedig 250 km/h.

A WLTP átlagfogyasztás 16,2 kWh/100 km, ami 580 km WLTP-hatótávolságot tesz lehetővé.

Az új Model Y Performance Európa számára a Gigafactory Berlin-Brandenburg gyárban készül. Forrás: Tesla

A továbbfejlesztett akkumulátorcsomag, amely nagyobb energiasűrűséget kínáló, új cellákkal van felszerelve, súlynövekedés nélkül szolgáltat több energiát. Ráadásul a korábbinál magasabb hőmérsékleti és teljesítménykorlátok között képes működni, így

több ideig lehet sportosan közlekedni az autóval, akár versenypályán is.

Hiába gyengébb, egyenesben és kanyarban is gyorsabb a Long Range változatnál. Forrás: Tesla

Áthangolták a futóművet, az új rugóknak, stabilizátorrudaknak és csapágyaknak köszönhetően a Model Y Performance állítólag közvetlenebbül reagál a sofőr parancsaira. A Tesla házon belül tervezett adaptív felfüggesztése valós időben alkalmazkodik a vezetőtől és az útról érkező jelzésekhez a lengéscsillapítók feszességének folyamatos állításával.

Nagyobb az érintőképernyő, jobb az ülések oldaltartása és alumínium a két pedál. Forrás: Tesla

Bent a vadonatúj, 16 colos érintőképernyő a legfontosabb változás, ami a vékonyabb kávájának és nagyobb felbontásának köszönhetően közel nyolcvan százalékkal több pixelt biztosít, mint a Model Y többi változatában megtalálható 15,4 colos képernyő. Mostantól a Performance

testre szabható vezetési módokat kínál,

amelyek befolyásolják az adaptív felfüggesztés, a stabilizációs asszisztensek, a kipörgésgátló és a járműdinamikai vezérlők működését. A középső érintőképernyőn minden beállítás könnyedén elérhető, így a sofőr gyorsan módosíthatja a járműdinamikát.

Jól mutatnak a kovácsolt 21 colos felnik. Forrás: Tesla

Az összes Model Y-ban az alapfelszereltség részét képező extrák – mint például a panoráma üvegtető és az egész utasteret körülvevő hangszigetelő üveg, a nyolccolos hátsó érintőképernyő, az elektromosan dönthető ülések a második sorban, az Autopilot, a vezeték nélküli szoftverfrissítések és még sok minden más – mellett a Performance változat a következőket is biztosítja: