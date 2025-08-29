autós hírTeslaTesla Model Y

Ez a családi villanyautó szupersportkocsikat eszik reggelire

Miután az év elején piacra dobta a Model Y átdolgozott változatát, a Tesla most bemutatta a Performance kivitelt is.

2025. 08. 29. 10:38
Tesla Model Y Performance Forrás: Tesla
Kezdjük a legfontosabbal: a két villanymotoros hajtáslánc rendszerteljesítménye nem változott, továbbra is 460 lóerő, így a kéttonnás családi villanyautó nem lett gyorsabb. Persze nem is volt rá szükség, mert 

3,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, végsebessége pedig 250 km/h.

A WLTP átlagfogyasztás 16,2 kWh/100 km, ami 580 km WLTP-hatótávolságot tesz lehetővé.

Tesla Model Y Performance
Az új Model Y Performance Európa számára a Gigafactory Berlin-Brandenburg gyárban készül. Forrás: Tesla

A továbbfejlesztett akkumulátorcsomag, amely nagyobb energiasűrűséget kínáló, új cellákkal van felszerelve, súlynövekedés nélkül szolgáltat több energiát. Ráadásul a korábbinál magasabb hőmérsékleti és teljesítménykorlátok között képes működni, így 

több ideig lehet sportosan közlekedni az autóval, akár versenypályán is. 

Tesla Model Y Performance
Hiába gyengébb, egyenesben és kanyarban is gyorsabb a Long Range változatnál. Forrás: Tesla

Áthangolták a futóművet, az új rugóknak, stabilizátorrudaknak és csapágyaknak köszönhetően a Model Y Performance állítólag közvetlenebbül reagál a sofőr parancsaira. A Tesla házon belül tervezett adaptív felfüggesztése valós időben alkalmazkodik a vezetőtől és az útról érkező jelzésekhez a lengéscsillapítók feszességének folyamatos állításával. 

Tesla Model Y Performance
Nagyobb az érintőképernyő, jobb az ülések oldaltartása és alumínium a két pedál. Forrás: Tesla

Bent a vadonatúj, 16 colos érintőképernyő a legfontosabb változás, ami a vékonyabb kávájának és nagyobb felbontásának köszönhetően közel nyolcvan százalékkal több pixelt biztosít, mint a Model  Y többi változatában megtalálható 15,4 colos képernyő. Mostantól a Performance 

testre szabható vezetési módokat kínál,

amelyek befolyásolják az adaptív felfüggesztés, a stabilizációs asszisztensek, a kipörgésgátló és a járműdinamikai vezérlők működését. A középső érintőképernyőn minden beállítás könnyedén elérhető, így a sofőr gyorsan módosíthatja a járműdinamikát. 

Tesla Model Y Performance
Jól mutatnak a kovácsolt 21 colos felnik. Forrás: Tesla

Az összes Model Y-ban az alapfelszereltség részét képező extrák – mint például a panoráma üvegtető és az egész utasteret körülvevő hangszigetelő üveg, a nyolccolos hátsó érintőképernyő, az elektromosan dönthető ülések a második sorban, az Autopilot, a vezeték nélküli szoftverfrissítések és még sok minden más – mellett a Performance változat a következőket is biztosítja: 

  • 21 colos kovácsolt felnik, eltérő első és hátsó mérettel, integrált aero dísztárcsákkal a nagyobb hatékonyság érdekében, 
  • piros féknyergek,
  • Performance embléma a csomagtérajtón, 
  • a Performance emblémát megjelenítő kilépőfények, 
  • fényes fekete fényezés az első, a hátsó és a tükörburkolatokon, 
  • szénszálas légterelő a fokozott stabilitás érdekében nagy sebességnél, 
  • sportülések az első sorban, motoros combtámasz-hosszabbítókkal, 
  • szénszálas belső díszítőelemek a műszerfalon és az ajtókon, 
  • alumínium pedálok.
Tesla Model Y Performance
A frissített Model Y a legkönnyebben az első fénycsíkról ismerhető fel. Forrás: Tesla

A frissített Model Y Performance 25 369 900 forintba kerül, vagyis az erősebb (514 lóerős), és nagyobb hatótávú (586 km), szintén összkerekes Long Range modellnél 3 688 000 forinttal drágább. Az átadások az ügyfeleknek szeptemberben kezdődnek.

Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance

 

