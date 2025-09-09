autós hírkövetési távolságSpanyolországbírság

Áll a bál egy EU-s ország új közlekedési táblája miatt

Komoly bírságot postáznak ki az autósoknak, csakhogy az ominózus szabályt nem is olyan könnyű betartani.

2025. 09. 09. 9:07
Fotó: Dirección General de Tráfico
Idén nyáron új közlekedési táblákat vezettek be Spanyolországban, amelyek többek közt a gyalogosforgalom-pioritású zónákat, a mikromobilitási eszközök miatt veszélyes helyszíneket, az ultraalacsony emissziós zónákat és az elektromosjármű-töltőpontokat jelzik. Ám akad közöttük egy olyan, amely heves indulatokat keltett a lakosság körében, illetve a szakmai berkekben – pontosabban nem is a fémlemezzel van a gond, hanem a mögötte álló rendszerrel. A kék alapon piros 70 m követésitávolság-jelzést, plusz radarhullámokkal figyelt járműveket mutató táblát a spanyol hatóságok gyorsfogalmi utak meghatározott, balesetveszélyes szakaszain helyezik el. Arra figyelmezet, hogy aki nem tartja a sztrádán és autóúton előírt legalább 70 méteres távolságot az előtte haladó járműtől, azt a mérőrendszer felvételei alapján megbírságolják.  

Fotó: Dirección General de Tráfico

Alapesetben 200 euróval (nagyjából 80 ezer forinttal) és a jogosítványában 4 büntetőponttal kell számolnia a távolságot be nem tartó autósnak, de például ráfutásos baleset okozásánál 500 euró is lehet a summa. Maga a rendszer amúgy a gyorshajtást dokumentáló radarokhoz hasonlóan működik (kamerákkal fűszerezve), 

ám míg a sebességtúllépést bármelyik vezető kontrollálni tudja a kilométerórára pillantva, a 70 méteres távolság megbecslése sok átlagautósnak kihívást jelent.

Bizonyos autókban van ugyan a távolságot (másodpercben) mutató kijelző, egyes útszakaszokon pedig felfestés segít, és a spanyol közlekedési hatóság (DGT) is elárult praktikákat, mégis: az autósok körében nagy a tanácstalanság, illetve felháborodás – sima sarcolási praktikáról beszélnek. 

Fotó: Ibex Insurance

A technikai mellett számos jogi kérdés is felvetődik az Auto, Motor und Sport beszámolója szerint: a járművek közti óriási lyukba lépten-nyomon átsorolhatnak a másik sávokból, amivel máris oda a követési távolság – a bírságtól tartó hátul haladók emiatt nagyokat fékezhetnek. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy Németországban és más országban is mérik helyenként a követési távolság betartását, de általában nem fixen meghatározott távolságértékek alapján, hanem például a „félórás” módszerrel (100 km/h-nál minimum 50 méter távolság kell). 

Fotó: Ibex Insurance

Magyarországon telepített eszközökkel nem végeznek ilyen méréseket, a be nem tartásért eseti jelleggel (például karambolnál) büntetnek a rendőrök, és a fő szabály ugyanaz, mint mindenhol másutt Európában: „Járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetében is – meg lehessen állni.” Általánosságban a két másodperces szabályt javasolják a hazai hatóságok, vagyis, a reakcióidőt is figyelembe véve legalább ennyi időnek kell eltelnie, mire az előttünk haladó jármű által elhagyott, kiválasztott tereptárgyhoz (például táblához) mi is odaérünk, de ezt a vezető képességei mellet a jármű és az útburkolat állapota is befolyásolhatja. 
 

