Áll a bál egy EU-s ország új közlekedési táblája miatt

Idén nyáron új közlekedési táblákat vezettek be Spanyolországban, amelyek többek közt a gyalogosforgalom-pioritású zónákat, a mikromobilitási eszközök miatt veszélyes helyszíneket, az ultraalacsony emissziós zónákat és az elektromosjármű-töltőpontokat jelzik. Ám akad közöttük egy olyan, amely heves indulatokat keltett a lakosság körében, illetve a szakmai berkekben – pontosabban nem is a fémlemezzel van a gond, hanem a mögötte álló rendszerrel. A kék alapon piros 70 m követésitávolság-jelzést, plusz radarhullámokkal figyelt járműveket mutató táblát a spanyol hatóságok gyorsfogalmi utak meghatározott, balesetveszélyes szakaszain helyezik el. Arra figyelmezet, hogy aki nem tartja a sztrádán és autóúton előírt legalább 70 méteres távolságot az előtte haladó járműtől, azt a mérőrendszer felvételei alapján megbírságolják.

Fotó: Dirección General de Tráfico

Alapesetben 200 euróval (nagyjából 80 ezer forinttal) és a jogosítványában 4 büntetőponttal kell számolnia a távolságot be nem tartó autósnak, de például ráfutásos baleset okozásánál 500 euró is lehet a summa. Maga a rendszer amúgy a gyorshajtást dokumentáló radarokhoz hasonlóan működik (kamerákkal fűszerezve),

ám míg a sebességtúllépést bármelyik vezető kontrollálni tudja a kilométerórára pillantva, a 70 méteres távolság megbecslése sok átlagautósnak kihívást jelent.

Bizonyos autókban van ugyan a távolságot (másodpercben) mutató kijelző, egyes útszakaszokon pedig felfestés segít, és a spanyol közlekedési hatóság (DGT) is elárult praktikákat, mégis: az autósok körében nagy a tanácstalanság, illetve felháborodás – sima sarcolási praktikáról beszélnek.

Fotó: Ibex Insurance

A technikai mellett számos jogi kérdés is felvetődik az Auto, Motor und Sport beszámolója szerint: a járművek közti óriási lyukba lépten-nyomon átsorolhatnak a másik sávokból, amivel máris oda a követési távolság – a bírságtól tartó hátul haladók emiatt nagyokat fékezhetnek. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy Németországban és más országban is mérik helyenként a követési távolság betartását, de általában nem fixen meghatározott távolságértékek alapján, hanem például a „félórás” módszerrel (100 km/h-nál minimum 50 méter távolság kell).