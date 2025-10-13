ToyotaToyota CorollaToyota Centurytokiói autószalon

A Toyota végre megmutatta az új Corollát, rá sem lehet ismerni

Az október végén nyitó Tokiói Autószalonon tanulmányként már ott lesz a kompakt modell 13. nemzedéke, és egy különleges Century luxuskupé is.

2025. 10. 13. 13:57
Forrás: Toyota
Számos új koncepcióautót mutatott be különböző márkáitól egy, az autógyártó jövőjét tárgyaló YouTube-prezentáció részeként október 13-án a Toyota elnöke, Tojoda Akió. Az esemény részeként az is megerősítést nyert, hogy a Century – amely korábban egy luxuslimuzin, később egy luxusterepjáró típusneve volt – 

a Toyota-csoport zászlóshajó márkája lesz.

A megmutatott tanulmányautók között volt egy Century terepkupé – előre nyíló tolóajtókkal –, a Corolla 13. generációja, egy hatkerekű Lexus egyterű (ezzel külön anyagban foglalkozunk hamarosan), egy apró Daihatsu miniautó, valamint számos, fejlődő piacokra tervezett Toyota is. A sokak által várt GT3-as sportautó ezúttal nem volt ott a videóban szereplő újdonságok között, de az legalább kiderült, hogy december elején tartják a világpremierjét.

Corolla tanulmány

A videóban bemutatott tanulmányok közül kiemelkedik jelentőségében a Toyota Corolla Concept, amely a világ legnagyobb darabszámban eladott modellsorozatának új, 13. generációját vetíti előre. 

Ez az első eset, hogy a Toyota ízelítőt ad az új Corollából,

bár konkrétumokkal és műszaki adatokkal ezúttal még adós maradt. Mindenesetre a töltőcsatlakozó-fedél az első sárvédőn arra utal, hogy vagy plug-in hibrid vagy tisztán elektromos hajtású autóról van szó. Ez utóbbi valószínűsíthető, tekintettel a határozottan futurisztikus megjelenésre és a hűtőrács hiányára.

Toyota Corolla
Fotó: Toyota

Drámai váltást jelent a dizájn a jelenlegi, 2018-ban bemutatott Corolláéhoz képest. Úgy tűnik, hogy az utódot 

úgy alakították ki, hogy maximalizálják az aerodinamikai hatékonyságát

– és ezáltal a hatótávolságát – ívelt, áramvonalas tetővonallal, süllyesztett kilincsekkel és egy kis kacsafarok alakú hátsó légterelővel. A figyelemre méltó részletek közé tartoznak a pixeles nappali menetfények és hátsó lámpák, a rövid motorháztető és az A-oszlopok közelében lefelé eső övvonal. 

Toyota Corolla
Fotó: Toyota

Bár hivatalosan koncepcióautónak számít az új Corolla, a hagyományos külső tükrök használata azt a benyomást kelti, hogy már közel lehet a sorozatgyártáshoz. Ez a tanulmány egy négyajtós szedán, ami a világ nagy részén a Corolla legnépszerűbb karosszériaváltozata, de ne legyenek kétségeink afelől, hogy a valamikor 2026 végén érkező szériaváltozat Európában ferdehátú ötajtósként is – sőt, talán kombiként is – kapható lesz.

Toyota Corolla
Fotó: Toyota

Bár egy elektromos Corolla-változat szinte biztosnak tűnik, 

nehéz elképzelni a modellcsalád közeli jövőjét belső égésű motorral hajtott öntöltő és plug-in hibrid változatok nélkül.

Végül is ez az autógyártás történetének legkelendőbb modellje, és a Toyota nagy ziccert hagyna ki, ha csak tisztán elektromosként kínálná a bestsellerét. Az a legvalószínűbb, hogy az új elektromos Corollát egy vele majdnem azonos öntöltő hibrid modell mellett, azzal párhuzamosan fogják forgalmazni.

Century kupé tanulmány

Toyota Century
Fotó: Toyota

1967 óta a Century jelenti a japán autóipar csúcsát, beleértve a luxuslimuzin 1997-ben bemutatott második (amelyben a Toyota egyetlen V12-es motorja volt), és a 2018-ban bemutatott, hibrid hajtású harmadik generációját is. Aztán 2023-ban megjelent a Rolls-Royce Cullinan riválisának számító Century SUV, és most egyértelmű jelek mutatnak arra, hogy hamarosan egy kupéval bővülhet háromtagúvá a high-end modellcsalád. Bár a videóban szereplő piros tanulmányt „egyedi darabként” emlegette Tojoda Akió – ami arra utalhat, hogy vagy koncepcióautóról vagy egy gazdag ügyfél számára készült egyedi építésről van szó –, már az is sokat mondó, hogy a korábban konzervatívnak megismert Century márka egyáltalán új, szűk rétegeknek szóló karosszériaváltozatokkal kísérletezik.

Toyota Century
Fotó: Toyota

A régi Century modellektől gyökeresen eltérően ez a kupé tolóajtókkal rendelkezik, és nincsenek B-oszlopai. Feltételezzük, hogy hátsó ülések azért vannak benne, mivel az utasoldalon nagyobb nyílás keletkezik ajtónyitáskor, ami megkönnyíti a ki- és beszállást hátra. További érdekesség, hogy az első ízelítő képek alapján 

úgy tűnik, mintha a kormány szögletes, a vezetőülés pedig középen lenne,

és a hátsó szélvédő is hiányozna. A motorháztető szellőzőnyílásai felvetik a kérdést, hogy vajon nem egy belső égésű motor rejtőzik-e a kocsi orrában.

Toyota Century
Fotó: Toyota

Mindenesetre az arany főnix emblémával díszített, függőlegesen elhelyezett hatalmas hűtőrács nem tűnik teljesen zártnak, ami szintén erre utal. Nem lenne meglepetés, ha nem tisztán elektromos lenne az új kétajtós, mivel a másik két Century modell is hibrid. Impozáns látványt nyújt a tanulmány, amely 

egy kupéhoz képest szokatlanul magas.

Ennek az lehet a haszna, hogy a hátrafelé lejtős tetővonal valószínűleg nem korlátozza jelentősen a hátsó fejteret. Már megszokhattuk a Century modellektől, hogy sehol sincs rajtuk Toyota-embléma, ami illik a márka státuszához, mint a Lexus fölé helyezett, különálló ultraluxusmodelleket kézzel összeszerelő autógyártó.

Toyota Century
Fotó: Toyota

Ha később sorozatgyártású verziója is lesz a kupé tanulmánynak, az valószínűleg nem marad kizárólag Japánban, mivel a Toyota már kifejezte azon ambícióját, hogy a Century márkát globálissá tegye. Bár a Century szedánok nagyrészt a belföldi piacra korlátozódtak, de a szabadidő-autót már ma is értékesítik Japán mellett Kínában is.

Toyota Century
Fotó: Toyota

A cikkben szereplő koncepcióautókat részletesen a Tokiói Autószalonon (Tokyo Mobility Show) mutatják be, amely október 29-én kezdődik.

 

