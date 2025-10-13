A Toyota végre megmutatta az új Corollát, rá sem lehet ismerni

Számos új koncepcióautót mutatott be különböző márkáitól egy, az autógyártó jövőjét tárgyaló YouTube-prezentáció részeként október 13-án a Toyota elnöke, Tojoda Akió. Az esemény részeként az is megerősítést nyert, hogy a Century – amely korábban egy luxuslimuzin, később egy luxusterepjáró típusneve volt –

a Toyota-csoport zászlóshajó márkája lesz.

A megmutatott tanulmányautók között volt egy Century terepkupé – előre nyíló tolóajtókkal –, a Corolla 13. generációja, egy hatkerekű Lexus egyterű (ezzel külön anyagban foglalkozunk hamarosan), egy apró Daihatsu miniautó, valamint számos, fejlődő piacokra tervezett Toyota is. A sokak által várt GT3-as sportautó ezúttal nem volt ott a videóban szereplő újdonságok között, de az legalább kiderült, hogy december elején tartják a világpremierjét.

Corolla tanulmány

A videóban bemutatott tanulmányok közül kiemelkedik jelentőségében a Toyota Corolla Concept, amely a világ legnagyobb darabszámban eladott modellsorozatának új, 13. generációját vetíti előre.

Ez az első eset, hogy a Toyota ízelítőt ad az új Corollából,

bár konkrétumokkal és műszaki adatokkal ezúttal még adós maradt. Mindenesetre a töltőcsatlakozó-fedél az első sárvédőn arra utal, hogy vagy plug-in hibrid vagy tisztán elektromos hajtású autóról van szó. Ez utóbbi valószínűsíthető, tekintettel a határozottan futurisztikus megjelenésre és a hűtőrács hiányára.

Fotó: Toyota

Drámai váltást jelent a dizájn a jelenlegi, 2018-ban bemutatott Corolláéhoz képest. Úgy tűnik, hogy az utódot

úgy alakították ki, hogy maximalizálják az aerodinamikai hatékonyságát

– és ezáltal a hatótávolságát – ívelt, áramvonalas tetővonallal, süllyesztett kilincsekkel és egy kis kacsafarok alakú hátsó légterelővel. A figyelemre méltó részletek közé tartoznak a pixeles nappali menetfények és hátsó lámpák, a rövid motorháztető és az A-oszlopok közelében lefelé eső övvonal.

Fotó: Toyota

Bár hivatalosan koncepcióautónak számít az új Corolla, a hagyományos külső tükrök használata azt a benyomást kelti, hogy már közel lehet a sorozatgyártáshoz. Ez a tanulmány egy négyajtós szedán, ami a világ nagy részén a Corolla legnépszerűbb karosszériaváltozata, de ne legyenek kétségeink afelől, hogy a valamikor 2026 végén érkező szériaváltozat Európában ferdehátú ötajtósként is – sőt, talán kombiként is – kapható lesz.