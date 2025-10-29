autós hírparkolásmobilparkolás

Sokakat bosszantó költségtől szabadulhatnak meg a magyar autósok

Megtörténtek az első jogi lépések annak érdekében, hogy 2026 első negyedévében kényelmidíj-mentessé váljon a parkolás – mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára.

2025. 10. 29. 16:36
Forrás: ZKNP
Solymár Károly Balázs kiemelte: a kormány azon dolgozik, hogy a mobilszolgáltatások átláthatóbbak, egyszerűbbek és olcsóbbak legyenek. A Nemzeti Mobilfizetési Rendszer 2014 júliusában indult el, s ezzel lehetővé tették, hogy mindenhol az országban, ahol közterületi fizetős parkolás működik egyszerűen a mobiltelefonnal úgy tudjuk fizetni a parkolási díjat, hogy „ne kelljen a zsebünkben kotorászni apró után”– mondta.

– A rendszer kiválóan vizsgázott, jól működik tizenegy éve, de az eltelt idő arra indított minket, hogy átfogóan felülvizsgáljuk a működését – tette hozzá. – A felülvizsgálat azt az eredményt hozta, hogy a rendszer működtetése úgy is biztosítható, hogyha eltörlik a kényelmi díjat, amely jelenleg az autósokat terheli.

Fotó: Nmzrt

Solymár szerint a parkolásonként bruttó 115 forintos díj eltörlése érdekében konzultációt kezdtek fizetési partnereikkel, a különböző távközlési szolgáltatókkal, az applikációk üzemeltetőivel, és megtették az első jogi lépéseket annak érdekében, hogy 2026 első negyedévében kényelmidíj-mentessé váljon a parkolás az autósok számára. Idén 34 millió mobilparkolás várható Budapesten, és ennek a kényelmi díja 2,5 milliárd forint. A jövőben ez a pénz a budapestiek zsebében marad – mondta Szentkirályi Alexandra.

– A kormány a kényelmi díj eltörlésével ezt a célt támogatja - mutatott rá Solymár Károly Balázs, majd azt közölte: ennek érdekében konzultációt kezdtek fizetési partnereikkel, a különböző távközlési szolgáltatókkal, az applikációk üzemeltetőivel, és megtették az első jogi lépéseket annak érdekében, hogy 2026 első negyedévében kényelmidíj-mentessé váljon a parkolás az autósok számára.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

