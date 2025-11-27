Öt év alatt kétszer megtette a Föld–Hold távolságot ez a japán autó

A négyajtós, higanyszürke Lexust ES 300h-t 2020 novemberében gyártották Japánban, majd 2021 februárjában helyezték forgalomba Lengyelországban, azaz négy éve és kilenc hónapja szolgál az utakon. Az autót VIP-ügyfelek szállítására használják éjjel-nappal. A kocsi váltott sofőrökkel dolgozik, és a Lengyelország északi-nyugati vidékén lévő Szczecin városából szállítja az utasokat német repterekre, elsősorban Berlinbe. A csaknem ötévnyi használat során az autó mintegy 760 ezer kilométert teljesített;

ez kerekítve évi 152 ezer, havi 14 ezer és napi 450 km futásteljesítménynek felel meg.

Nem űrbéli, hanem kézzelfoghatóbb példával szemléltetve ez olyan, mintha a Lexus minden egyes nap oda-vissza megtette volna a Budapest és Debrecen közötti távolságot.

A karbantartásokat kizárólag hivatalos márkaszervizben végezték el. 760 ezer kilométer megtétele alatt állítólag nem volt meghibásodás, a kopó-fogyó alkatrészeket persze rendszeresen cserélték. Az első olyan esemény, amely nem az időszakos karbantartás tételei közé tartozik, 212 ezer kilométernél történt, ekkor ugyanis már csíkosan törölt az ablaktörlő, ezért a lapátokat cserélték. Újabb eseménytelen 100 ezer kilométer következett, majd 318 ezernél a fékbetétek zajcsillapító lemezének a cseréje vált indokolttá – hibát ez sem okozott, de az enyhén zajossá váló fék is tolakodónak hallatszott. 433 ezernél egy másik apróság miatt ismét a fékhez kellett nyúlni, ezúttal a hátsó fékdugattyú tömítése vált csereéretté.

758 ezren áll az órája

Forrás: Smarter Media

Az első lengéscsillapítóknak 483 ezernél köszönték meg az addigi közreműködést, majd 524 ezernél megint jött egy filléres javítás: a géptető zárrúdjának cseréje vált indokolttá. Az eddigi legnagyobb beavatkozás az 537 ezernél elvégzett kötelező szerviz során történt, hiszen cserélték az első fékbetéteket és tárcsákat, valamint az első kerékcsapágyakat is. A fékrendszer elemei azért bírták ilyen szélsőségesen hosszú ideig, mert a hibrid autó a fékezés jelentős részét megoldja regeneratív fékezéssel, azaz a hidraulikus féket megkerülve a villanymotorral lassít, és közben tölti a hibrid akkumulátort. A hátsó fékbetétek 552 ezerig bírták, majd 614 ezernél ismét az ablaktörlő lapátok következtek. Újabb jelentéktelen és a működést nem befolyásoló hibára 714 ezer kilométerig kellett várni, amikor a bal első kerékben a guminyomás-érzékelő jeladóját kellett cserélni.