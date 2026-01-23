Az Európában eladott új autók közül már minden tizedik kínai

A kínai autógyártók évek óta csendben terjeszkednek Európában, növekvő jelenlétük most már egyre ijesztőbb a régi, helyi versenytársak számára. Decemberben a kínai márkák járművei rekord részesedést értek el a teljes európai piacon. A növekedés egy szélesebb körű fellendülés részeként következett be, ugyanis mind a decemberi, mind a 2025-ös teljes évi eladásaik jelentősen meghaladták az előző évit.

A Dataforce értékesítési adatai – amelyek az EU, az Egyesült Királyság és az EFTA piacainak 98 százalékát lefedik – azt mutatják, hogy

2025-ben 13 295 075 új jármű fogyott Európában, ami 2,3 százalékos növekedés

az előző évben leszállított 12 994 720 darabhoz képest. A legnagyobb darabszámban eladott márka a Volkswagen volt 1 318 100 darabbal, megelőzve a Toyotát, amely 1 143 963 járművet értékesített a kontinensen.

A kínai autógyártók most már kezdenek valódi konkurenciát jelenteni az ismertebb márkák számára Európában.

Az MG az évet a 16. helyen zárta a kontinensen, megelőzve olyan neveket, mint a Cupra, a Nissan vagy a Fiat.

A BYD a 22. helyre jött fel, megelőzve a Suzukit, a Minit és a Mazdát. A Jaecoo, az Omoda és a Polestar is bejutott a legjobb 35 közé.

Decemberben a kínai autógyártók először értékesítettek összesen több mint 100 ezer járművet egyetlen hónap alatt a kontinensen, egészen pontosan 109 864 darab autójuk talált itt vásárlóra, ami a teljes piac 9,5 százaléka. De nemcsak a decemberi összesített eladásai nőttek jelentősen (126 százalékkal), hanem az egész évesek is. 2025-ben ezek a márkák összesen 810 982 járművet szállítottak ki Európában, ami 99 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. 2025 végére 6,1 százalékos piaci részesedést értek el az európai piacon, ami még szerénynek tűnhet, de a tendencia azt mutatja, hogy ez meredeken emelkedik.

Mennyit adtak el a legnépszerűbb kínai márkák Európában?

A legkelendőbb kínai csoport a SAIC volt, amely magában foglalja a sikeres MG márkát is. Tavaly 307 812 járművet értékesített Európában, szemben az egy évvel korábbi 244 121-gyel, ami 26 százalékos növekedést jelent.

Önmagában az MG márka – amelynek teljesen megújult a modellpalettája – 307 282 darabot értékesített,

a fennmaradó 530 darab pedig a pickupokat gyártó Maxus márkától származott.