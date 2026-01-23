autós hírEurópakínai autóújautó-piac

Az Európában eladott új autók közül már minden tizedik kínai

A kínai autógyártók 2025-ben mérföldkőhöz értek Európában, megdöntötték az eladási rekordjaikat, és az MG, a BYD és a Chery vezetésével felvették a kesztyűt a régi autógyártókkal szemben.

2026. 01. 23. 12:10
MG HS Forrás: MG
A kínai autógyártók évek óta csendben terjeszkednek Európában, növekvő jelenlétük most már egyre ijesztőbb a régi, helyi versenytársak számára. Decemberben a kínai márkák járművei rekord részesedést értek el a teljes európai piacon. A növekedés egy szélesebb körű fellendülés részeként következett be, ugyanis mind a decemberi, mind a 2025-ös teljes évi eladásaik jelentősen meghaladták az előző évit.

A Dataforce értékesítési adatai – amelyek az EU, az Egyesült Királyság és az EFTA piacainak 98 százalékát lefedik – azt mutatják, hogy 

2025-ben 13 295 075 új jármű fogyott Európában, ami 2,3 százalékos növekedés

 az előző évben leszállított 12 994 720 darabhoz képest. A legnagyobb darabszámban eladott márka a Volkswagen volt 1 318 100 darabbal, megelőzve a Toyotát, amely 1 143 963 járművet értékesített a kontinensen.

A kínai autógyártók most már kezdenek valódi konkurenciát jelenteni az ismertebb márkák számára Európában. 

Az MG az évet a 16. helyen zárta a kontinensen, megelőzve olyan neveket, mint a Cupra, a Nissan vagy a Fiat.

 A BYD a 22. helyre jött fel, megelőzve a Suzukit, a Minit és a Mazdát. A Jaecoo, az Omoda és a Polestar is bejutott a legjobb 35 közé.

Decemberben a kínai autógyártók először értékesítettek összesen több mint 100 ezer járművet egyetlen hónap alatt a kontinensen, egészen pontosan 109 864 darab autójuk talált itt vásárlóra, ami a teljes piac 9,5 százaléka. De nemcsak a decemberi összesített eladásai nőttek jelentősen (126 százalékkal), hanem az egész évesek is. 2025-ben ezek a márkák összesen 810 982 járművet szállítottak ki Európában, ami 99 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. 2025 végére 6,1 százalékos piaci részesedést értek el az európai piacon, ami még szerénynek tűnhet, de a tendencia azt mutatja, hogy ez meredeken emelkedik.

Mennyit adtak el a legnépszerűbb kínai márkák Európában?

A legkelendőbb kínai csoport a SAIC volt, amely magában foglalja a sikeres MG márkát is. Tavaly 307 812 járművet értékesített Európában, szemben az egy évvel korábbi 244 121-gyel, ami 26 százalékos növekedést jelent. 

Önmagában az MG márka – amelynek teljesen megújult a modellpalettája – 307 282 darabot értékesített,

a fennmaradó 530 darab pedig a pickupokat gyártó Maxus márkától származott.

BYD Seal U DM-i
BYD Seal U DM-i
Fotó: BYD

A BYD a következő legjobban teljesítő, a világ vezető villanyautó-gyártójának 2025-ös teljes eladásai elérték a 186 612 darabot Európában, ami hatalmas, 276 százalékos növekedés a 2024-ben eladott 49 590 autóhoz képest. Ez az eredmény nagyrészt a népszerű Seal U, Dolphin Surf, Sealion 9 és Seal modelleknek köszönhető. Csak a Seal U szabadidő-autóból 79 407 darabot értékesítettek, közülük 72 667 volt plug-in hibrid, így ez a típus Európa legkelendőbb konnektoros hibridje lett 2025-ben.

A Chery produkálta a legnagyobb növekedést:

2025-ös eladásai elérték a 120 207 darabot, ami meredek, 605 százalékos (!) többlet a 2024-ben regisztrált 17 038 darabhoz képest. A Jaecoo márka különösen erőteljesen lépett be az európai piacra, eladásai 2490-ről 56 944-re ugrottak. Az Omoda is jelentősen növekedett, 14 540 darabról 52 950-re.

Geely EX5
Fotó: Geely Auto

Kína második legnagyobb autógyártója, a Geely csoport is biztató eredményeket ért el: tavaly 400 725 járművet adott el Európában. Ebből azonban 332 226 Volvo volt, a svéd márka továbbra is a csoport európai volumenének nagy részét tette ki. A konszern többi márkájának eladásai is emelkedtek, beleértve a névadó márkát, a Lynk & Cót, a Polestart és a Zeekrt is. Különösen a Polestar mutatott jelentős növekedést: 47 579 járművet szállított ki az egy évvel korábbi 30 546-hoz képest. Ezt a növekedést nagyrészt a hátsó szélvédő nélküli Polestar 4 érkezése hajtotta, amely önmagában 26 316 darabbal járult hozzá az eladásokhoz.

A Stellantis által támogatott Leapmotor egy másik feltörekvő márka volt, amely 33 567 eladott járművel a hatodik helyre kúszott fel az európai piac kínai autógyártóinak rangsorában. A kissé elavult, de kedvező árú T03 elektromos miniautó az értékesítés 60 százalékát tette ki, ami arra utal, hogy a régióban továbbra is jelentős az igény az olcsó villanyautókra.

 

