Tarolt a kamionos, miután elnézte a terelést az M1-es autópályán + videó

Végigment a kihelyezett terelőelemeken, amelyek úgy törtek a járműve alatt, mint a ropik.

2026. 01. 14. 12:52
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette azt a jelenetet, amikor egy kamionos az M1-es autópályán, Tatabánya térségében láthatóan nem vette észre időben a forgalomterelést, majd letarolta a jelzőtáblákat. „Közel 30 kilométeren keresztül haladtam a kamionos mögött, feltűnt, hogy végig furán közlekedik. Majd a tereléshez érve láthatóan benézte azt, és letarolta a jelzőtáblákat. Szerencsére mindenki megúszta az esetet” – írta a beküldő, akinek a felvétele január 8-án, 23:40-kor készült Tatabánya után.

A videó második felében pedig egy elsőbbségadás elmulasztása látható, ami kis híján balesettel végződött. Az eset Kabán történt január 10-én.

 

