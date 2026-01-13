Heroikus küzdelemmel húzta ki a terepjáró a hóban rekedt kamiont + videó

Rendkívüli

Bőgő motorral, csikorgó kerekekkel vonszolta a Toyota Land Cruiser a több tíz tonnás nyerges vontatót.

2026. 01. 13. 8:08
Herkulesi küzdelemben a Land Cruiser. Fotó: Smarter Media/Facebook
Országszerte sorra akadtak el járművek a januárban téliesre forduló időjárásban, és ez alól a kamionok sem voltak kivételek: a félpótkocsival együtt hat tengelyen gördülő, akár 40 tonnás össztömegű szerelvények egyetlen hajtott ikerkerék-párja csúszós úton korlátozottan alkalmas a vonóerő átvitelére. Két olyan közelmúltbeli hazai esetről számol be a Smarter Media, amikor Toyota terepjárók mentettek ki a hóból náluk jóval nagyobb elakadt szerelvényeket. Az elsőnél egy sötétzöld, az ezredforduló környékén gyártott Land Cruiser rugaszkodik neki, és az előírt 3,5 tonnás vontatható tömeg sokszorosát kitevő DAF kamiont húz ki a hóból fekete kormot eregetve, csikorgó gumikkal – ha nem zavarja a trágár kommentár, ezen a linken tekintheti meg a feltételt. 

Segítője is akadt a feladathoz a Toyota Hiluxnak
Fotó: Smarter Media/Facebook

Hasonlóan sikeres mentés aktív résztvevője egy Toyota Hilux pickup, ez esetben egy MAN nyerges vontatót kell visszahúznia a havas útra. Ez esetben segítője is akad, az árokba lecsúszott félpótkocsit egy traktor tolja hátulról – de a teljesítmény így is elismerésre méltó, hiszen az ilyen feladatokat máskor kamionmentők szokták megoldani. Mind a Land Cruiser, mint pedig a Hilux masszív létra-alvázra épülő, hatékony összkerékhajtással felvértezett és legendásan strapabíró gép, az orrukban pedig 2,8 vagy 3,0 literes D-4D dízelmotor kerreg. Megfelelő karbantartással (beleértve a korrózió féken tartását is) kilométerek százezrein át, árkon-bokron át hajtva bírják a nyüstöltést, de az elakadt kamionok vontatása azért kihívás elé állítja a japán technikát.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
