Áltaxis büntetőfékezett a buszsávban, fenyegetőzés lett a vége + videó

Ezúttal négy különböző helyzetet mutat be a Bpiautósok összevágott videója. Két gátlástalan sofőrt, valamint két óriási mentést! Az első jelenet már az elején megadja az alaphangot. „Taxisként, az Üllői úton rávillantottam az előttem haladó skodásra, hogy ne közlekedjen a buszsávban, egyértelműen a dugót előzte. Büntetőfékezett, azonnal kiugrott és fenyegetőzött” – írta meg a kamerás autó sofőrje, a beküldő. A felvételen jól látszik: a buszsávot „gyorsítósávnak” használják azok, akik megunták a sort. A jelzésre viszont nem belátás, hanem azonnali agresszió érkezik. Büntetőfékezés, majd kiszállás és fenyegetőzés.

A második eset a budapesti rakparton történt. „Eltévesztette a BMW-s srác a sávot, de eszébe jutott, hogy lefékezzen és visszatolasson. Mögöttem is dudáltak már ezerrel.” A klasszikus „jaj, nem itt akartam menni” manőver. Csakhogy egy forgalmas rakparton a tolatás nem apró korrigálás, hanem komoly veszélyforrás. A mögötte érkezők már dudálnak, egy rossz mozdulatból könnyen láncreakció lehetett volna.

A harmadik jelenet viszont egészen más miatt marad emlékezetes. „Január 26-án Szentendrén haladtam a 11-es úton Budapest irányába, a külső sávban. Láttam, hogy előttem két autó lassít… Ekkor úgy döntöttem, hogy az üres, belső sávba sorolok, hogy lassítás nélkül továbbhaladjak.” A döntés logikusnak tűnt – egészen addig, amíg a belső sávban, takarásban meg nem jelent egy balra kanyarodásra váró Opel. „Legalább négy másodpercen keresztül láttuk egymást, miután az autó az utamat keresztezve megindult, majd a sávomat majdnem teljesen elfoglalva hirtelen megállt. Gyors kormánymozdulattal kikerültem, szerencsére a külső sávban senki sem jött mellettem” – írta meg a beküldő.

A negyedik esetnél szintén a figyelmetlenség dominál. „Jól látszik, hogy a fehér Mercedes ML SUV körültekintés nélkül hajt fel a Margit-sziget felől és majdnem nekimegy egy buszsávban szabálytalanul közlekedő járműbe.” Itt is csak a másik fél reakcióján múlt, hogy nem történt komolyabb baj.