Üvöltözés lett a vége, hogy megállt egy apa a kereszteződés közepén + videó

Egészen abszurd jelenetet rögzített a fedélzeti kamera Budapest XX. kerületében.

2026. 02. 20. 9:01
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok által közzé tett videó február 18-án készült a Baross utca és a Nagysándor József utca kereszteződésében. A felvételen az látható, hogy egy Ford Fiesta minden előjel nélkül megáll a kereszteződés közepén. Jól látható, hogy a mögötte haladó Honda kis híján nekimegy a megálló autónak. A mögötte kanyarodni szándékozó sofőr rádudál, mire váratlan fordulat következik: a megálló autóból kiszáll egy gyerek és az autó előtti zebrán átmegy, majd a vezető is kipattan, és defektre hivatkozva üvöltözni kezd.

A beküldő hozzáfűzte az esethez, hogy nem látszott defektesnek egyik kerék sem, és ami ennél is fontosabb: ha valóban műszaki hiba történt, az sem indokolja a kereszteződés közepén, jelzés nélküli megállást (ekkor még nem ment az elakadásjelző).

A második eset február 14-én, 16:30 körül történt a Gyula – Sarkad közötti útszakaszon. A felvételt készítő motoros ezt írta: „Nagyon veszélyesen előzött, majdnem engem is lesodort az útról. A másik kocsi is láthatóan 60-nal ment.”

 

