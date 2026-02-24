autós videóautós hírmkif

Elrántotta a kormányt egy sávváltás miatt, komoly következményei lettek a kapkodásnak

Egy teljesen hétköznapi forgalmi helyzetből lett baleset az autópályán, cserbenhagyással súlyosbítva.

2026. 02. 24. 9:12
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
Tanulságos felvételt tett közzé az MKIF, melyen az egyik jármű a külső sávból tartott a középsőbe, a másik pedig már ott volt, és hátrébbról érkezett. Utóbbi sofőrje észlelte, hogy mellette sávváltás történik – ettől megijedt, hirtelen kormánymozdulatot tett, az autója instabillá vált, megcsúszott és a szalagkorlátnak ütközött. Szerencsére személyi sérülés nem történt. A hibás, elsőbbséget nem megadó másik autós először lassított a középső sávban, majd egyszer csak továbbhajtott. Mindezt azután tette, hogy a balesetet szenvedett autó keresztben áthajtott előtte, elmulasztva segítségnyújtási kötelezettségét. Ezen a linken tekintheti meg a videót. 

Autópályán különösen fontos, hogy:

  • tartsunk megfelelő oldaltávolságot,
  • jelezzük időben a szándékunkat,
  • ellenőrizzük a holtteret,
  • pánik helyett stabil kormánymozdulatokat tegyünk.

 

 

