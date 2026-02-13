Rendkívüli

Változatlanul jelentős a kormánypártok előnye

autós hírToyota HighlanderToyotavillanyautó

Nagy meglepetést hordoz a Toyota vadonatúj zászlóshajója

A márka legnagyobb SUV-jának, a Highlandernek az új nemzedéke már zöld rendszámot fog kapni.

2026. 02. 13. 9:56
Toyota Highlander
Toyota Highlander Forrás: Toyota
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hétüléses családi SUV eddig hibrid hajtással volt elérhető Európában (Amerikában szívó V6-os és turbós négyhengeres benzines is volt hozzá), az új nemzedék azonban már kizárólag tisztán elektromos hajtású lehet, és így a legnagyobb villanyautója a japán márkának. Az ötödik generációs Highlander 

a Toyota első három üléssoros, és az első Amerikában gyártott villanyautója

is egyben. 

Toyota Highlander
Fotó: Toyota

A SUV a módosított TNGA-K platformra épül, amelyet újonnan fejlesztettek ki a nagy kapacitású akkumulátor befogadására és az utastér méretének maximalizálására. Még a karosszéria arányait is megváltoztatták a Toyota tervezői: a 171 centis magasság 2 centivel tette alacsonyabbra a tetővonalat a régi modellhez képest; a szélesség 199 centire nőtt, ami 5,8 centis növekedést jelent; a tengelytáv pedig 305 centi lett, ami 20,5 centis bővülés. Közelebb kerültek a sarkokhoz a kerekek, amivel maximalizálták a belső teret.

Toyota Highlander
Fotó: Toyota

Elölről az új Highlander 

a Toyota jellegzetes kalapácsfejdizájnját hozza a karcsú nappali menetfényekkel,

amelyek a mai divatnak megfelelően a fő fényszóróktól elkülönítve kaptak helyet. Alapáron jár a kézhasználat nélküli, elektromosan mozgatott csomagtérajtó. Ha extra tárolóhelyre van szükség, a harmadik üléssort egyszerűen, egy kar lehajtásával le lehet hajtani, ilyenkor a csomagtartó mérete 450-ről 1285 literre nő.

Toyota Highlander
Fotó: Toyota

A vezetőközpontú műszerfal a testreszabható, 12,3 colos digitális kijelző, a fizikai gombokkal állítható klímaberendezés és a 14 colos, vékony keretes érintőképernyő köré épül, de rendelhető az adatokat a szélvédőre vetítő Head-up Display (HUD) is. Alapfelszereltség a Drive Recorder funkció, amely a jármű külső kameráit felhasználva 20 másodperces klipeket rögzít a környezetről.

Toyota Highlander
Fotó: Toyota

A második sorba a különálló „kapitányi ülések” alapfelszereltségként járnak, de az XLE AWD felszereltségi szinthez háromszemélyes üléspad is rendelhető. Állítólag elegendő helyet biztosítanak a harmadik sor ülései két felnőtt számára, és könnyen megközelíthetők a gombbal, elektronikusan összehajtható középső üléseknek köszönhetően.

Hajtásláncok


•    FWD: 224 LE, 268 Nm, 77,0 kWh-s akkumulátor, 450 km hatótávolság (EPA)
•    AWD 343 LE, 438 Nm, 77,0 kWh-s akkumulátor, 430 km hatótávolság (EPA)
•    AWD 343 LE, 438 Nm 95,8 kWh-s akkumulátor, 510 km hatótávolság (EPA)

Toyota Highlander
Fotó: Toyota

Ideális körülmények között, egyenáramú gyorstöltés használata esetén, körülbelül 30 perc lehet 10 százalékról 80 százalékra feltölteni az akkumulátort. Az összkerékhajtású verziók olyan funkciókkal is rendelkeznek, mint a Multi-Terrain Select és a Crawl Control. Az előkondicionáló funkció az akkumulátort optimális hőmérsékletre hozza az egyenáramú töltéshez, ami gyorsabb töltést tesz lehetővé. Ez a funkció manuálisan aktiválható a rendszerbeállításokon keresztül, vagy automatikus, ha a navigációs rendszer egy gyorstöltő állomáshoz irányítja a sofőrt. A Plug & Charge funkció lehetővé teszi az automatikus azonosítást, hitelesítést és engedélyezést a kiválasztott töltőhálózatokon, így kevesebb töltőalkalmazást kell telepíteni a telefonra. 

Az új Highlander mobil áramforrásként is szolgálhat

a V2L technológiának köszönhetően.

Toyota Highlander
Fotó: Toyota

Az elektromos Highlandert az Egyesült Államokban, a Georgetownban található gyártóüzemben szerelik össze, az akkumulátorokat pedig a Toyota újonnan megnyitott, 13,9 milliárd dollárból felépített akkumulátor-összeszerelő üzeméből, az észak-karolinai Libertyből, valamint egy beszállító partnertől szerzik be. 2026 végén kezdődik Észak-Amerikában az elektromos SUV értékesítése, nem sokkal később az európai piaci bevezetése is várható.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Ki az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.