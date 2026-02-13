Nagy meglepetést hordoz a Toyota vadonatúj zászlóshajója

A hétüléses családi SUV eddig hibrid hajtással volt elérhető Európában (Amerikában szívó V6-os és turbós négyhengeres benzines is volt hozzá), az új nemzedék azonban már kizárólag tisztán elektromos hajtású lehet, és így a legnagyobb villanyautója a japán márkának. Az ötödik generációs Highlander

a Toyota első három üléssoros, és az első Amerikában gyártott villanyautója

is egyben.

Fotó: Toyota

A SUV a módosított TNGA-K platformra épül, amelyet újonnan fejlesztettek ki a nagy kapacitású akkumulátor befogadására és az utastér méretének maximalizálására. Még a karosszéria arányait is megváltoztatták a Toyota tervezői: a 171 centis magasság 2 centivel tette alacsonyabbra a tetővonalat a régi modellhez képest; a szélesség 199 centire nőtt, ami 5,8 centis növekedést jelent; a tengelytáv pedig 305 centi lett, ami 20,5 centis bővülés. Közelebb kerültek a sarkokhoz a kerekek, amivel maximalizálták a belső teret.

Fotó: Toyota

Elölről az új Highlander

a Toyota jellegzetes kalapácsfejdizájnját hozza a karcsú nappali menetfényekkel,

amelyek a mai divatnak megfelelően a fő fényszóróktól elkülönítve kaptak helyet. Alapáron jár a kézhasználat nélküli, elektromosan mozgatott csomagtérajtó. Ha extra tárolóhelyre van szükség, a harmadik üléssort egyszerűen, egy kar lehajtásával le lehet hajtani, ilyenkor a csomagtartó mérete 450-ről 1285 literre nő.

Fotó: Toyota

A vezetőközpontú műszerfal a testreszabható, 12,3 colos digitális kijelző, a fizikai gombokkal állítható klímaberendezés és a 14 colos, vékony keretes érintőképernyő köré épül, de rendelhető az adatokat a szélvédőre vetítő Head-up Display (HUD) is. Alapfelszereltség a Drive Recorder funkció, amely a jármű külső kameráit felhasználva 20 másodperces klipeket rögzít a környezetről.

Fotó: Toyota

A második sorba a különálló „kapitányi ülések” alapfelszereltségként járnak, de az XLE AWD felszereltségi szinthez háromszemélyes üléspad is rendelhető. Állítólag elegendő helyet biztosítanak a harmadik sor ülései két felnőtt számára, és könnyen megközelíthetők a gombbal, elektronikusan összehajtható középső üléseknek köszönhetően.