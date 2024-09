Tízmillió ember, huszonöt farkas

S akkor nézzük a második hírt – tessék:

„»Minél több idő eltelik, annál jobban nyomaszt a dolog« – jogerősen kilenc évet kapott Deutsch Tamás apósának gyilkosa

Kilenc év börtönt és kilenc év közügyektől eltiltást kapott jogerősen a Fővárosi Ítélőtáblán B. István, aki 2021 decemberében leszúrta Lazsányi Lászlót, az MTK és a Csepel volt futballistáját egy Nánási úti apartmanházban. A meggyilkolt férfi Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő apósa volt.

B. István fekete pólóban és farmerban érkezett a táblabíróságra, miután bűnügyi felügyeletben várhatta a jogerős ítéletet. A kényszerintézkedés szerint nem hagyhatta el Budapest, Pest és Fejér vármegye területét.

A 60 éves férfi 2020 májusától lakott a Deutsch apósa által üzemeltetett vendégház egyik lakásában, de már a beköltözésétől kezdve vita volt közte és Lazsányi között a lakáshasználati díjjal kapcsolatban. Mivel a férfi 2021 júniusától egyáltalán nem fizette a havi albérleti díjat, ezért a volt futballista legalább fél tucatszor felszólította a bérlőt, hogy vigye el a cuccait az ingatlanból. B. István azonban rá sem hederített ezekre a felszólításokra.

Lazsányi László három évvel ezelőtt birtokvédelmi eljárást is kezdeményezett B. István ellen, a két férfi ezt követően kölcsönösen jelentgette fel egymást a rendőrségen. Lazsányi rongálás miatt fordult a hatóságokhoz, mivel albérlője többször is feltörte a lakás bejárati ajtaját, aminek zárját főbérlője lecserélte. A bűncselekmény előtti napon is ez történt, Lazsányi pedig másnap újabb feljelentést tett.

B. István a gyilkosság napján, este hat körül ismét megjelent az óbudai lakásnál, és egy vadásztőrrel megint feltörte azt, majd észrevette, hogy elvitték az ágyát és a holmijait. Elmondása szerint ezután bement a rendőrségre, ahol beszámolt a jogsértésről. Kihallgatták, ám mire hazaért, már újra be volt zárva az ajtó, ezért megint feltörte azt. Deutsch apósa észlelte ezt, és telefonon értesítette a rendőröket, majd felment a lakásba, ahol ismét összekapott a bérlőjével.

B. István ekkor állba vágta Lazsányit, majd a nála lévő vadászkéssel hasba, illetve vállon és kézen szúrta. A volt futballistát egy órán át próbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét.

B. István vallomásában először beismerte a bűnösségét és jogos védelemre hivatkozott, mondván, hogy ő csak a laptopját és a drága szemüvegét védte.

Később viszont már azt állította, hogy dulakodtak, a sértett levitte a földre és lenyomta a fejét, illetve hogy véletlen szúrás okozta az áldozat halálát. Végül pedig gondatlan emberölésre hivatkozott. A férfit nyolc év börtönre ítélték első fokon, azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Az ügyészség a kiszabott büntetés súlyosításáért, míg a terhelt és védője téves jogi minősítésért és enyhítésért fellebbezett.

B. István a szerdai tárgyaláson elmondta, hogy édesipari termékgyártónak tanult, és jelenleg egy biztosítónál dolgozik, üzletkötőként. Gyereke és párja nincs, és szívességi lakásfelhasználóként él abban a Fejér megyei lakásban, ahol jelenleg lakik. A férfi a személyi körülményeit firtató kérdésekre elmondta, hogy hatvanmilliós adótartozása volt 2022-ben, de ennek egy jó része mostanra elévült, s mára csak hárommilliós hátraléka van.

Jankó Cecília ügyész a perbeszédében kifejtette: nem állapítható meg az, hogy a sértett többször is ráütött volna a vádlott laptopjára, ez csak egyszer történt meg, ez pedig nem alapozza meg a jogos védelemre való vádlotti hivatkozást. Az szerinte egyértelműen megállapítható, hogy B. István támadt rá áldozatára, akin 12-rendbeli sérülést találtak.

Kiemelte, nem állapítható meg a gondatlanságból elkövetett emberölés, amire a terhelt hivatkozik, hiszen egy 19 centi mély, szúrt sérülést nem lehet véletlenül vagy hadonászással okozni. Álláspontja szerint a vádlott egyenes szándékkal követte el az emberölést. Perbeszéde végén azt mondta, hogy a tízéves középmértéket sem elérő büntetés semmiképp nem éri el a társadalmi prevenciós célját, ezért súlyosabb büntetés kiszabását kérte. (…) A sértett jogi képviselője, Mester Csaba elmondta, hogy hosszú és elmérgesedett, vagyoni jellegű jogvita volt az áldozat és Lazsányi között. Kiemelte, hogy a vádlott nem egy szalonnázáshoz használt késsel, hanem egy 19 centis késsel ment az ingatlanhoz, amit végig a kezében tartott. Álláspontja szerint az idős sértett elrettentése volt a vádlott célja, ami megalapozza az aljas indokból való elkövetést.

B. István az utolsó szó jogán megismételte, hogy nagyon sajnálja a történteket, és újfent előadta, hogy csak azért volt a kezében a kés, mert mandarint evett.

A Fővárosi Ítélőtábla Szalai Géza vezette tanácsa végül kilenc év börtönt és kilenc év közügyektől eltiltást szabott ki jogerősen a férfira.

A tanácselnök indoklásában elmondta, a gondnok látta a távozásakor, hogy B. István támadólag lépett fel a sértettel szemben, azaz elvethető a jogos védelemre hivatkozás. Elmondta, hogy a vádlott a gondnok távozása után gyakorlatilag tövig nyomta a vadásztőrt áldozata hasába felfelé, ami egészen a szívburokig hatolt. Tudnia kellett, hogy egy felfelé irányuló hasi szúrás a sértett halálához vezethet, és abban a pillanatban kívánta is az áldozata halálát, egyenes szándékkal követte el az emberölést. Így elvethető a vétlen elkövetés és a gondatlan emberölés, ezért végül emberölés alapesetében mondták ki bűnösnek – magyarázta.

Mivel jogerősen lezárult az ügy, a bíróság megszüntette a férfi bűnügyi felügyeletét.