Bayer Zsolt üzent: Képmutató, farizeus gazemberek vagytok!

Alább idézek a Greenpeace jelentéséből. Már most hangsúlyozzuk: a Greenpeace egy igazi, tőrőlmetszett neobalos-antifa-anarchista-ökörzöld-woke – tehát teljesen „korunk hőse” tömörülés. Nehéz lenne megvádolni valamiféle magyar kormány iránti szimpátiával.

Nos, legfrissebb jelentésükben többek között ezt írják:

„A képmutatás magasiskolája: ez a három uniós állam többet költött orosz LNG-re, mint Ukrajna támogatására

Hiába a háború és a szankciók, az orosz LNG-be ömlenek az uniós milliárdok – derül ki a Greenpeace jelentéséből.

Franciaország, Belgium és Spanyolország 2022 és 2025 júniusa között összesen 34,3 milliárd eurót fizetett az orosz cseppfolyósított földgázért (LNG), miközben Ukrajna támogatására mindössze 21,2 milliárdot fordított – derül ki a Greenpeace friss jelentéséből.

Ez a három ország az EU legnagyobb orosz LNG-importőrei közé tartozik.

Az adatok szerint 2025 első felében az Európai Unió összesen 12,8 milliárd köbméter orosz LNG-t vásárolt, ami 67 százalékkal több, mint a 2021 első felében mért mennyiség, azaz még az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió előtti időszakhoz képest is növekedés figyelhető meg – írta meg az Euobserver.”

És ezek pofáznak nekünk, hogy mit kell(ene) tennünk az orosz energiahordozók vásárlása helyett.

Ti ott, Brüsszelben, képmutató, farizeus gazemberek vagytok. S ami ennél sokkal rosszabb: önszorgalomból és az idióta eszméitektől vezérelve teszitek tönkre Európát. A mi Európánkat. Ahová oly sokáig vágyakoztunk, itt, a néhai Fal rosszabbik oldalán ücsörögve.

Arra, amit tesztek, nincs bocsánat, gazemberek!

És még mindig remélem, a szerintem továbbra is többségben lévő normális európai polgárok hamarosan eltakarítanak benneteket, és vége lesz ennek a rémálomnak.

