Deák Dani videója

győzelem
Bayer Zsolt: Íme itt van minden!
Ezek tényleg meg bírták írni.
A szemét HVG-s gazember dadogva próbál sz…rt kavarni. Azután bekussol…
Lapunk publicistája volt a Hotel Lentulai vendége.
Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.
Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.
Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek – influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők” – bukniuk és takarodniuk kell.
Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.
