Üzenet a tiszástamásnak

kormányinfó
Deák Dani videója
A szemét HVG-s gazember dadogva próbál sz…rt kavarni. Azután bekussol…
Tiszástamás! Maradj otthon és fogd be a mocskos pofád!
Ezek tényleg meg bírták írni.
Lapunk publicistája volt a Hotel Lentulai vendége.
Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.
Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek – influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők” – bukniuk és takarodniuk kell.
Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.
