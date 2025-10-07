Bayer Zsolt: A Harvard évkönyvére

Jó lenne, ha valaki gyorsan beírná a Harvard évkönyvébe ezt az egészet, azután az évkönyvet egy időkapszulában elásná a Harvard kertjében. Ha majd, úgy egy évszázad múlva – ha lesz még emberiség – valaki kiássa, elolvashassa, miért és hogyan lett vége a teljes nyugati kultúrának és civilizációnak. Tegyük hozzá: ha lesz, aki kiássa, akkor mégis csak győzött a normalitás, és az inga visszalendült. Én pedig már egyáltalán nem bánom, mennyire fog visszalendülni. Csak lendüljön végre.

És akkor itt a Harvard jelene – tessék olvasgatni figyelmesen!