Bayer Zsolt: A Harvard évkönyvére

Ha lesz, aki kiássa, akkor mégis csak győzött a normalitás, és az inga visszalendült.

A Harvard évkönyvévszázadnormalitás 2025. 10. 07. 8:34

Jó lenne, ha valaki gyorsan beírná a Harvard évkönyvébe ezt az egészet, azután az évkönyvet egy időkapszulában elásná a Harvard kertjében. Ha majd, úgy egy évszázad múlva – ha lesz még emberiség – valaki kiássa, elolvashassa, miért és hogyan lett vége a teljes nyugati kultúrának és civilizációnak. Tegyük hozzá: ha lesz, aki kiássa, akkor mégis csak győzött a normalitás, és az inga visszalendült. Én pedig már egyáltalán nem bánom, mennyire fog visszalendülni. Csak lendüljön végre.

