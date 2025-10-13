Bayer Zsolt: Nem, Szundi…

… te nem „balhés gyerek vagy”, csak egy zsír- meg agyleszívott, ócska, gyáva kis sz…rjancsi.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bayer Zsolt: Változnak az idők…
…de még mennyire!
Bayer Zsolt: Kosztolányitól Krasznahorkaiig
(„De bűne a koré, mely szülte őt…”)
Bayer Zsolt: Égjen bele a retinánkba
Fognak a jogvédők tiltakozni? Nem fognak.
Bayer Zsolt: Dosztojevszkij megérkezett
Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A kampány legyen tisztességes!
Ezek tényleg ki- és felforgatják a világot
Az antifák potenciális gyilkosok
Az ellenzék magyargyűlölete
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Egy érvet mondjatok...
Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.
Bayer Zsolt: Változnak az idők…
…de még mennyire!
Bayer Zsolt: Kosztolányitól Krasznahorkaiig
(„De bűne a koré, mely szülte őt…”)
Bayer Zsolt: Égjen bele a retinánkba
Fognak a jogvédők tiltakozni? Nem fognak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bayer Zsolt: Változnak az idők…
…de még mennyire!
Bayer Zsolt: Kosztolányitól Krasznahorkaiig
(„De bűne a koré, mely szülte őt…”)
Bayer Zsolt: Égjen bele a retinánkba
Fognak a jogvédők tiltakozni? Nem fognak.
Bayer Zsolt: Dosztojevszkij megérkezett
Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.